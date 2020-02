Le vice-président d’Amazon Web Services, Adam Bosworth, se retire, déclare que le produit AWS secret «arrivera relativement bientôt»

Adam Bosworth en 2012. (Photo TEDx SF / Joel Simon / Creative Commons 2.0)

Adam Bosworth, un cadre technique chevronné connu pour son travail dans des sociétés telles que Microsoft, Salesforce et Google, quitte son poste de vice-président d’Amazon Web Services, mais dit que le mystérieux projet qu’il a dirigé sera dévoilé «relativement bientôt», et a “Autant de potentiel que tout ce que j’ai jamais construit.”

Bosworth, qui a rejoint Amazon en 2016, a déclaré dans un message sur LinkedIn qu’il travaillerait en tant que consultant indépendant pour un petit nombre de clients.

“Cela a été une période extraordinaire chez Amazon de créer un service / produit qui, je crois, a autant de potentiel que tout ce que j’ai jamais construit”, a-t-il écrit. “Mais c’est aussi une période de ma vie où une concentration opérationnelle intense et continue n’est pas ce que je veux (ou ce que je suis bon) et l’équipe de direction et le produit lui-même sont désormais prêts à aller sans moi. Mes remerciements les plus sincères à Amazon pour m’avoir permis de diriger et de créer ce produit. Il arrive relativement bientôt et je l’appellerai fièrement lors de son lancement. “

Des rapports antérieurs et des indices en ligne ont lié Bosworth à une initiative baptisée «AWS for Everyone», une technologie qui permettrait aux non-développeurs de créer des applications commerciales en utilisant peu ou pas de code. L’existence du projet a été citée par Amazon dans des documents judiciaires expurgés dans un procès de non-concurrence en 2017 contre un dirigeant d’AWS qui a quitté l’entreprise pour rejoindre Smartsheet.

Bosworth a démarré et dirigé Microsoft Access et a contribué à pionnier des technologies XML au cours de sa décennie au sein de la société Redmond, avant de créer et de gérer Google Health, de fonder la startup de santé Keas et de travailler sur la plateforme Thunder de nouvelle génération et les technologies cloud IOT chez Salesforce.

Les informations indiquent que Bosworth relevait auparavant directement du PDG d’AWS, Andy Jassy, ​​mais qu’il a récemment été transféré à un autre cadre, Larry Augustin, comme indiqué à l’époque par Business Insider.