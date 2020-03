Le vice-président de l’IAC, Victor Kaufman, quitte le conseil d’administration du groupe Expedia – .

Victor Kaufman. (Photo de groupe Expedia)

Victor Kaufman a démissionné du conseil d’administration d’Expedia Group le 5 mars, selon un dossier de la SEC rendu public mercredi.

Kaufman est vice-président du conglomérat Internet IAC. Il est administrateur d’Expedia Group depuis que IAC a créé la société en 2005, après l’avoir acquise en 2003. Kaufman a été vice-président d’Expedia Group jusqu’en juin 2018.

“Monsieur. La décision de Kaufman de démissionner était fondée sur les contraintes de temps d’autres engagements professionnels et non sur le résultat d’un désaccord entre M. Kaufman et la société », selon le dossier.

Kaufman était auparavant président-directeur général de Savoy Pictures Entertainment. Il a également été président fondateur et PDG de Tri-Star Pictures.

Le groupe Expedia compte désormais 11 membres.

Son collègue magnat des médias et président du conseil d’administration de l’IAC, Barry Diller, a pris la direction du groupe Expedia en décembre après la destitution de son PDG et directeur financier. Diller est président d’Expedia depuis 2005.

Le groupe Expedia basé à Seattle est l’une des nombreuses sociétés de voyage et de tourisme confrontées à des circonstances extraordinaires au milieu de la propagation du nouveau coronavirus et de la maladie respiratoire qui en résulte, COVID-19, y compris les compagnies aériennes, les hôtels, les complexes hôteliers, les conventions et autres.

Citant l’incertitude des voyages dans le monde au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus, un analyste vétéran de Wall Street a publié des estimations inférieures pour les résultats financiers clés d’Expedia Group, prévoyant une baisse de 18%, ou plus de 470 millions de dollars, des revenus du premier trimestre de la société par rapport à la même période. l’année dernière.

Le défi survient à un moment particulièrement difficile pour Expedia Group: la société a supprimé 3000 emplois le 24 février, dont 500 dans son nouveau siège au bord de l’eau de Seattle, affirmant qu’elle avait “ poursuivi sa croissance de manière malsaine et indisciplinée ” et devait se recentrer.

Les actions d’Expedia ont chuté de plus de 10% mercredi dans un contexte de chute des marchés boursiers.