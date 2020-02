Le Vivo Apex 2020 est le concept ultime de smartphone sans bordure

Deux ans après avoir présenté le Vivo Apex original, comme un concept qui éliminait les cadres avant de l’appareil grâce à la première caméra pop-up, ce type de systèmes leur a donné le temps de devenir une certaine norme et de rejoindre la liste des divers Des idées pour se débarrasser de l’entaille.

Maintenant, avec les smartphones évitant à tout prix les cadres, Vivo va plus loin dans sa ligne conceptuelle pour continuer d’attirer tous les regards en 2020. C’est le J’habite Apex 2020.

Vivo Apex 2020: tous les écrans, même votre caméra frontale

Le Vivo Apex 2020 arrive avec un écran incurvé totalement vers ses côtés, dans le style du Mate 30 Pro, à la différence que ce couvre également la caméra avant et évite l’encoche. Au lieu de cela, il intègre un système de caméra à l’écran, comme celui que nous avons vu dans les prototypes de Xiaomi et Oppo – ce dernier dans le même groupe Vivo, BBK Electronics.

Je vis

Encore et comme à chaque itération, Vivo travaille sur les avancées du modèle précédent. Dans ce cas, à propos de l’Apex 2019 que j’ai déjà dit au revoir aux ports physiques comme prise jack et même USB C. Pour ce faire, Charge sans fil Live Hugs, cette fois avec la plus haute puissance jamais vue, jusqu’à 60 W.

Sous son écran d’environ 6,5 pouces de diagonale, nous trouvons un appareil photo de 16 mégapixels, mais Vivo adopte également une certaine innovation à l’arrière. Votre module de caméra possède, encore une fois, deux capteurs. Le principal est une caméra stabilisée, qu’ils ont appelé Gimbal, 48 MP. Le second a un zoom au format périscope, similaire au Huawei P30 Pro ou au Galaxy S20 Ultra, mais cette fois il a avec des objectifs mobiles pour faire du zoom un paramètre variable.

Je vis

De cette façon, Vivo comprend un zoom sur lequel on peut faire des agrandissements au niveau optique, se déplaçant entre 5 et 7,5 grossissements. Il ne semble cependant pas être la meilleure des configurations, car entre le capteur principal et ces cinq augmentations, il y a trop d’espace découvert qui devra être découpé numériquement sur le capteur de 48 MP. Qu’est-ce que cela implique? Un exemple: si nous zoomons quatre fois, l’image sera un recadrage numérique de seulement 3 MP sur le capteur d’origine.

Une autre nouveauté qui se répète dans cet Apex 2020 est l’écran sans boutons latéraux d’aucune sorte, qui sont virtuels, dans le style de ce que nous avons vu dans d’autres appareils avec un écran incurvé jusqu’à pratiquement son arrière.

Je vis

Le Vivo Apex 2020 continue d’être un concept. Une sorte de vitrine que le constructeur chinois utilise pour enseigner ce qu’il est capable de faire, et une sorte de table de test pour ses prochains appareils. Mais ce ne sont pas des appareils fictifs, mais ils sont fabriqués. Apparemment, cela allait être l’une des nouveautés à révéler dans l’édition MWC, qui n’a pas été célébrée en raison de l’épidémie de coronavirus, mais qui se présente également comme un produit fabriqué et fonctionnel.

Dans les premières images de l’appareil, d’Ifanr on voit comment c’est possible voir la caméra sous l’écran sous certaines conditions d’éclairage spécifiques. Vivo déclare qu’ils ont réussi à augmenter jusqu’à six fois la transmission de la lumière dans cette partie de l’écran, contenant la qualité de l’image.

Après avoir caché la caméra sous l’écran et l’avoir placée sur les côtés de l’appareil, supprimez tous les ports et boutons physiques possibles et repensez la caméra arrière vers un zoom dans le style du compact avancé. Il semble que le voyage conceptuel du mobile comme un bloc rigide est sur le point de s’épuiser. Nous verrons cependant quelles sont les idées futures que les habitants de Vivo apporteront.

