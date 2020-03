Le volume du trajet Uber est en baisse de 70% à cause du coronavirus – .

L’activité d’Uber a été fortement impactée par le coronavirus, le géant du covoiturage notant que le volume des trajets est en baisse de près de 70% dans certaines régions.

La société dispose de suffisamment de liquidités pour survivre à la crise actuelle des coronavirus, selon le PDG Dara Khosrowshahi.

Uber a temporairement suspendu les trajets Uber Pool pour empêcher le virus de se propager.

Lors d’un appel aux investisseurs aujourd’hui, Uber avait de bonnes et de mauvaises nouvelles à partager. La mauvaise nouvelle est que le volume de personnes prenant Ubers a chuté de manière drastique, le PDG Dara Khosrowshahi notant que le volume de trajet est en baisse de près de 70% dans certaines villes. Bien sûr, cela ne devrait pas surprendre étant donné que de nombreuses personnes sont mises en quarantaine et, si nous sommes honnêtes, il n’y a pas vraiment d’endroit où aller étant donné que les restaurants, bars, gymnases et cinémas sont tous fermés pour le moment.

La bonne nouvelle, cependant, est que le ciel ne tombe pas pour Uber. Selon Khosrowshahi, Uber a plus qu’assez de liquidités pour aider l’entreprise à résister et à surmonter la crise actuelle des coronavirus. Même dans le pire des cas, qui verrait le volume de roulement baisser jusqu’à 80%, Uber maintient qu’il sera capable de persévérer.

Dans des remarques reprises par TechCrunch, Khosrowshahi a expliqué que la société dispose de plus de 10 milliards de dollars en espèces. De plus, même si le volume de roulement continue de baisser et gruge la masse de trésorerie quelque peu massive d’Uber, la société dispose également d’une ligne de crédit de 2 milliards de dollars.

“La chose la plus importante à savoir est que nous sommes bien placés pour surmonter cette crise et en ressortir encore plus forts”, a-t-il déclaré lors de l’appel. «Nous avons une liquidité suffisante. Nous avons une structure de coûts très variable, une empreinte mondiale, plusieurs secteurs d’activité qui nous donnent une certaine diversité et des études de cas sur la rapidité avec laquelle nos entreprises devraient rebondir après un choc comme celui-ci. Tout cela nous donne confiance…. Dès que les entreprises commenceront à bouger, Uber le fera aussi. »

Fait intéressant, Khosrowshahi a ajouté qu’Uber cherche également des moyens de tirer parti de sa flotte de pilotes pour lutter contre le virus et aider les personnes qui s’auto-mettent en quarantaine.

“Nous avons déjà des contacts dans le secteur de la santé, nous avons tous les processus dont nous avons besoin”, a expliqué Khosrowshahi.

À la suite de l’appel des investisseurs, les actions d’Uber ont immédiatement augmenté. Au moment d’écrire ces lignes, le cours de l’action Uber a augmenté de plus de 37% pour la journée. C’est un chiffre étonnant étant donné que presque toutes les autres entreprises de la planète continuent de voir d’énormes pertes sur le marché.

Soit dit en passant, les utilisateurs expérimentés d’Uber ont peut-être remarqué que la société a suspendu son service Uber Pool populaire pour aider à prévenir les scénarios où le coronavirus peut continuer à se propager.

