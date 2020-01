Le vote aux élections via smartphone devient une réalité à Seattle

«Tous les citoyens, hommes et femmes, qui ont atteint la majorité sont des électeurs. Le vote est personnel et égal, libre et secret. Son exercice est un devoir civique. “

Cela lit le nôtre constitution sur le droit de vote, universellement reconnu et l’épine dorsale d’une démocratie.

Comme nous le savons tous, le vote a été et est un droit que divers peuples ont toujours pu exercer d’une manière parcheminé.

Apparemment dans le États-Unis, précisément un Seattle, il y a une volonté de donner un nouvel air à la pratique du vote, en fait ce sera possible lors des prochaines élections 11 février, exprime son vote par smartphone.

Une tactique pour augmenter la participation

Apparemment, l’étincelle derrière cette décision extravagante trouve le corps en plein faible taux de participation aux élections, c’est pourquoi le gouvernement pour y remédier, l’Américain veut introduire cette nouvelle possibilité.

Ceux qui seront jugés aptes pourront voter via leur smartphone, après avoir enregistré leurs données personnelles sur un portail de vérification, qu’une fois terminé, ne renverra pas de problèmes, rendra tout efficace grâce à un signature de l’électeur directement sur le smartphone.

La plateforme se déroulera du 22 janvier jusqu’à la date des élections.

L’idée est certainement fascinante, car elle pourrait non seulement résoudre le problème de participation, mais aussi vous permettre d’effectuer des tests de vérification pour une éventuelle introduction au niveau mondial, sans négliger l’énorme utilisation de papier qui serait annulée.

Inutile de dire que cette procédure ce n’est pas sans risque, une éventuelle erreur système ou une infiltration par un les pirates, aurait des effets dévastateur pour le moins.

Il ne reste plus qu’à attendre le 11 février et voir les résultats que ce projet mettra en lumière.