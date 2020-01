Le vote mobile sera disponible pour 1,2 million d’électeurs de la région de Seattle lors des prochaines élections dans le comté de King – .

Washington a été un pionnier du vote par correspondance. Maintenant, les fonctionnaires de l’État testent le vote mobile. (Photo des élections du comté de King)

Le vote mobile arrive dans la région de Seattle, en partie grâce à deux entreprises locales.

Un partenariat entre des représentants du gouvernement local, des organisations à but non lucratif et des entreprises technologiques permettra à 1,2 million d’électeurs inscrits dans le district de conservation du comté de King – qui contient Seattle – de voter à l’aide d’appareils mobiles lors de la prochaine élection du conseil des superviseurs.

La technologie est propulsée par Amazon Web Services, la branche cloud du géant de la technologie de Seattle. Le bulletin de vote électronique a été développé par Democracy Live, basé à Seattle, l’un des principaux fournisseurs de technologies de vote mobile aux États-Unis.L’organisation est financée en partie par le gouvernement fédéral et travaille avec Amazon et Microsoft pour déployer sa plateforme.

Voici comment cela fonctionnera lors des élections du 11 février:

Les électeurs peuvent entrer leur nom et leur date de naissance sur le portail Democracy Live à l’aide de leur smartphone. Ils ont voté en utilisant OmniBallot de Democracy Live et les ont soumis par voie électronique. Le vote s’ouvre mercredi et se poursuit jusqu’au 11 février.

Le pilote de vote mobile est le résultat d’un partenariat entre le King County Conservation District, King County Elections, Democracy Live, Tusk Philanthropies et le National Cybersecurity Center. Ce sera la première fois que le partenariat déploiera le vote mobile pour tous les participants à une élection.

Democracy Live, Tusk et le National Cybersecurity Center ont organisé des pilotes de vote mobile pour les électeurs étrangers et les personnes handicapées lors de neuf élections jusqu’à présent. Deux comtés de l’Oregon ont piloté le vote mobile lors d’élections spéciales en novembre dernier.

Le King County Conservation District est un organisme public non réglementaire chargé de protéger les ressources nationales. Il est dirigé par un conseil de cinq superviseurs, avec un siège à gagner lors des élections du 11 février.

Democracy Live a étendu sa plate-forme de vote mobile au cours des dernières années, stimulée par des partenariats et un investissement de 4,5 millions de dollars en 2018. OmniBallot a été déployé dans plus de 1 000 élections aux États-Unis depuis que Democracy Live a lancé la plate-forme il y a 12 ans.