Le voyage de Jeff Bezos en Inde comprend un pousse-pousse de livraison électrique – ainsi que des protestations et des controverses – .

Jeff Bezos fait pas mal de voyages en Inde – mais tout le monde n’est pas satisfait de sa première visite en plus de cinq ans.

Le PDG d’Amazon traîne avec des stars de Bollywood (voir la vidéo ci-dessus), rencontre des entrepreneurs locaux, conduit des pousse-pousse électriques et fait une série d’annonces alors que le géant de la technologie basé à Seattle continue d’investir massivement dans l’un de ses principaux marchés internationaux.

Mais les protestations des détaillants locaux et les critiques des législateurs ont transformé le voyage en un «cauchemar de relations publiques pour Amazon», a rapporté ..

Je viens d’atterrir en Inde et j’ai passé un bel après-midi à rendre hommage à quelqu’un qui a vraiment changé le monde. “Vis comme si tu allais mourir demain. Apprenez comme si vous deviez vivre éternellement. “- Mahatma Gandhi. Pic.twitter.com/xDXAT9cBgf

– Jeff Bezos (@JeffBezos) 14 janvier 2020

Amazon est entré en Inde il y a sept ans et a versé plus de 5 milliards de dollars dans le pays.

Bezos a déclaré qu’Amazon investira un milliard de dollars supplémentaires sur cinq ans “pour numériser les micro et petites entreprises dans les villes, villages et villages à travers l’Inde”. L’objectif est d’aider à exporter 10 milliards de dollars de produits fabriqués en Inde d’ici 2025. La société créer un million d’emplois en Inde d’ici 2025 et «doubler» les investissements Prime Video.

S’exprimant lors d’un événement en Amazonie en Inde, Bezos a prédit que «le 21e siècle sera le siècle indien». Il a également déclaré que l’alliance la plus importante serait entre les États-Unis et l’Inde – «la plus ancienne démocratie du monde et la plus grande démocratie du monde. “

Dynamisme. Énergie. La démocratie. #IndianCentury pic.twitter.com/U6cKJO60Rz

– Jeff Bezos (@JeffBezos) 15 janvier 2020

Bezos a tweeté une vidéo dimanche de lui-même conduisant autour d’un pousse-pousse – Amazon déploiera 10 000 des trois-roues entièrement électriques en Inde. Il éliminera également le plastique à usage unique de son réseau de distribution d’ici juin 2020. Il fait partie du Climate Pledge de l’entreprise qui fixe des objectifs de réduction de carbone et des délais pour les atteindre. L’annonce intervient quelques jours seulement après que Microsoft, le géant de la technologie de la région de Seattle, a annoncé sa propre initiative environnementale.

Hé, l’Inde. Nous déployons notre nouvelle flotte de pousse-pousse électriques. Entièrement électrique. Zéro carbone. #ClimatePledge pic.twitter.com/qFXdZOsY4y

– Jeff Bezos (@JeffBezos) 20 janvier 2020

La visite de Bezos est survenue quelques jours seulement après que le gouvernement indien a ouvert une enquête antitrust officielle sur Flipkart, Amazon et Walmart.

Selon les rumeurs, le PDG rencontrerait le Premier ministre Narendra Modi, mais NDTV a rapporté que les responsables gouvernementaux avaient rejeté les demandes, citant des griefs potentiels avec une couverture passée par le Washington Post appartenant à Bezos.

Juste pour clarifier: Jeff Bezos ne dit pas aux journalistes du Washington Post quoi écrire. Le journalisme indépendant ne consiste pas à séduire des gouvernements. Mais il ne fait aucun doute que le travail de nos correspondants et chroniqueurs s’inscrit dans les traditions démocratiques de l’Inde. https://t.co/TzrMZoCw69

– Eli Lopez (@elopezgross) 17 janvier 2020

Piyush Goyal, ministre indien du Commerce et de l’Industrie, a examiné le nouvel investissement d’Amazon.

Le jibe du ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal au fondateur et PDG d’Amazon Jeff Bezos # JeffBezos #amazon #PiyushGoyal pic.twitter.com/zfG1N7UUv0

– Business Today (@BT_India) 17 janvier 2020

Les propriétaires de petites entreprises sont également descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement à l’égard de Bezos et d’Amazon.

L’année dernière, Amazon a dû retirer environ 400 000 produits de sa boutique en ligne en Inde en raison de nouvelles restrictions.

Le marché indien du commerce électronique devrait dépasser 100 milliards de dollars d’ici 2022.