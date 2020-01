Le Wi-Fi 6E cherche à utiliser le spectre 6 GHz pour des connexions sans fil encore plus rapides

Le Wi-Fi 6 va être étendu à un spectre de 6 GHz, parallèlement à la couverture existante de 2,4 GHz et 5 GHz, ce nouveau spectre devant être classé comme Wi-Fi 6E et initialement pris en charge par des appareils tels que les smartphones et les routeurs grand public.

C’est du moins la prochaine étape théorique dans le monde du Wi-Fi, selon un communiqué de presse de la Wi-Fi Alliance, bien que l’organisation note que le plan 6 GHz sera soumis à l’approbation réglementaire.

L’espoir est que cette “partie importante du spectre sans licence … sera bientôt mise à disposition par les régulateurs du monde entier”, et après cette approbation officielle, les appareils Wi-Fi 6E seront rapidement disponibles.

Comme mentionné précédemment, il est prévu que les appareils Wi-Fi 6E initiaux comprennent des téléphones et des points d’accès Wi-Fi grand public, et ceux-ci seront suivis par des points d’accès de niveau entreprise.

L’Alliance Wi-Fi a également observé qu’elle prévoyait une adoption considérable du Wi-Fi 6E dans les environnements industriels, ce qui faciliterait la maintenance à distance ou l’analyse de machines.

En outre, le Wi-Fi 6E devrait être utilisé à la fois dans la réalité augmentée et virtuelle, tant pour les entreprises que pour le matériel grand public.

Tout cela suppose bien entendu que la voie réglementaire est claire pour l’utilisation du spectre sans fil 6 GHz.

Pénurie de spectre

Dans l’ensemble, l’idée est de remédier au déficit potentiel du spectre Wi-Fi, car de plus en plus d’appareils sans fil sont mis en ligne, fournissant une nouvelle bande passante qui aura moins d’interférences avec les appareils Wi-Fi 4 ou 5 existants.

La Wi-Fi Alliance note: «6 GHz résout la pénurie de spectre Wi-Fi en fournissant des blocs de spectre contigus pour accueillir 14 canaux 80 MHz supplémentaires et 7 canaux 160 MHz supplémentaires qui sont nécessaires pour les applications à large bande passante qui nécessitent un débit de données plus rapide, comme streaming vidéo en définition et réalité virtuelle.

Comme cela a toujours été le cas avec le Wi-Fi 6, l’idée n’est pas seulement des vitesses plus rapides, mais de meilleures performances dans des environnements denses où il y a beaucoup d’appareils sans fil (comme des immeubles d’appartements ou des lieux publics).

Lorsque le Wi-Fi 6 a été inauguré pour la première fois, l’intention d’utiliser plus de bandes de fréquences à l’avenir – ainsi que le Wi-Fi traditionnel de 2,4 GHz et 5 GHz – a été clairement établie, il n’est donc pas surprenant que cela se produise.

Une petite bizarrerie est que le but de l’introduction de Wi-Fi 6 comme nouveau nom de la norme sans fil anciennement connue sous le nom de 802.11ax était de simplifier le schéma de dénomination et de le rendre plus convivial pour le consommateur (et les normes Wi-Fi précédentes, aussi, qui est devenu Wi-Fi 5 et 4).

Ainsi, l’annonce du Wi-Fi 6E en tant que variante différente va plutôt à l’encontre de cet objectif en termes d’introduction d’un point de confusion potentiel pour les gens moins avertis en technologie.