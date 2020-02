Le Wi-Fi du futur pourrait détecter votre présence physique – .

Wi-Fi 6 (802.11ax) est l’un des mots à la mode les plus en vogue en ce moment. Combinez cela avec la 5G, et vous avez la configuration parfaite, et la plupart des nouveaux téléphones 2020 offrent la prise en charge Wi-Fi 6 et 5G. Bien sûr, pour profiter de vitesses de données Wi-Fi plus rapides, vous avez également besoin d’un routeur domestique prenant en charge Wi-Fi 6 et d’un excellent plan Internet.

Il en va de même pour la 5G – vous avez besoin d’une couverture et d’une infrastructure appropriée pouvant fournir un accès Internet haut débit. Mais les réseaux sans fil pourraient être utilisés à l’avenir pour une transmission de données plus que rapide si l’organisation qui régit le développement et l’évolution du Wi-Fi réussit.

L’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) explore de nouvelles capacités Wi-Fi qui formeront une nouvelle norme Wi-Fi, 802.11be, y compris la connectivité inter-véhicules et la détection de mouvement dans une maison, par The Next Web. Ce dernier est particulièrement intéressant, car il pourrait permettre aux fabricants d’appareils de créer des fonctionnalités de santé et de bien-être autour d’un appareil aussi simple qu’un routeur. Voici le président de l’IEEE, Paul Nikolich, à ce sujet:

(Nous voulons) détecter les mouvements des personnes lorsqu’elles se déplacent d’une pièce à une autre sans aucun capteur. La technologie est également suffisamment sensible pour détecter votre rythme respiratoire car, lorsque vous respirez, vous modifiez les caractéristiques RF et les caractéristiques des canaux.

Imaginez certaines de ses applications. J’ai une mère de 93 ans, et si je mets un point d’accès Wi-Fi (avec ces capacités) chez elle, je pourrai dire si elle se comporte normalement ou si elle est tombée.

Cela ne garantit pas que le Wi-Fi 7 incorporera la détection humaine lors de son lancement. Sans compter qu’il faudra encore au moins quatre ans avant la publication de la prochaine norme.

Même ainsi, les possibilités de voir son réseau domestique détecter la présence humaine sont extraordinaires, car cela pourrait ouvrir des portes à de nouvelles innovations. Un tel système pourrait également ouvrir des portes littéralement. Imaginez que vous veniez chez vous et que votre Internet à domicile détecte votre présence, et combinez ces données avec un ping depuis un appareil que vous portez ou un système de caméra pour déverrouiller automatiquement la porte lorsque vous montez. Ceci est juste une spéculation de la vôtre, bien sûr, basée sur les remarques de Nikolich ci-dessus.

Mais avant que cela ne se produise, l’IEEE doit s’assurer que ces pouvoirs sont protégés par de solides protections qui défendraient sa vie privée et sécuriseraient un réseau Wi-Fi sophistiqué contre les violations. L’IEEE a déjà désigné un groupe pour répondre aux problèmes de confidentialité des prochaines normes Wi-Fi.

