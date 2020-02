Le Wi-Fi gratuit de Google Station fait ses adieux au Mexique

A duré 5 ans

Après 5 ans de connexion à plus de 5 000 sites à travers le

monde, le service Wi-Fi gratuit de Google appelé Google Station s’arrêtera

La réduction des prix des services de données mobiles

sur plusieurs marchés, outre les différences entre les exigences techniques

et l’infrastructure des alliés de Google ont été les principaux déclencheurs

pour que Google Station cesse d’exister, ce qui complique la tâche du projet

J’ai eu une croissance durable.

«Il existe une offre plus importante de forfaits de données mobiles et

La connectivité mobile s’améliore dans le monde entier. De plus, plusieurs gouvernements et

les entités locales exécutent désormais leurs propres initiatives pour

fournir à chacun un accès Internet plus simple et plus rentable »,

David Shapiro, directeur des opérations de Google, a écrit dans un blog de l’entreprise.

Google Station a été déployée dans des pays comme le Brésil, l’Inde,

En Afrique du Sud, au Nigéria, en Thaïlande, en Indonésie, aux Philippines et, il y a près de 2 ans,

Mexique

Les utilisateurs mexicains avaient plus de 100 stations

opérant dans les places, les parcs et les espaces publics à travers le pays, où

ils pouvaient se connecter à Internet via WiFi lors de la réception de publicité tout en

Ils ont navigué.

Bien que Google cesse de fournir le service, le

l’entreprise a déclaré qu’elle travaillerait avec les différents partenaires avec lesquels elle a collaboré

d’installer Station, dans le but de générer une transition qui permet

que les points de connexion restent utiles pour les communautés.

«Nous nous engageons à poursuivre nos efforts

pour aider de plus en plus de Mexicains à se connecter et à unir leurs forces

afin qu’ils atteignent leurs objectifs lorsque cela se produit », a déclaré Shapiro.

Le partenaire de Google pour l’expansion de Station au Mexique était

Sitwifi, une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions de connectivité

WiFi sans fil dans les environnements à haute densité d’utilisateurs.

