Le WiFi 6E passe les premiers tests, une vitesse comparable à la 5G

Récemment, le WiFi Alliancet a annoncé que la technologie dont il porte le nom, WiFi, prendra également en charge les bandes de fréquences 6GHz, laissé inutilisé gratuitement et sans licence par d’autres organismes de réglementation.

Cette nouveauté s’appellera WiFi 6E et apparaîtra sur un autocollant pour distinguer les appareils qui le prennent en charge.

Vitesse et latence maximales

L’agence qui gère la technologie sans fil est très satisfaite de cette avancée, elle a en effet déclaré que cette nouvelle possibilité compensera non seulement le manque de large bande à utiliser, mais pourra également réduire les temps de latence et interférences. Cela sera possible en fournissant des blocs contigus à distribuer 14 canaux supplémentaires de 80 MHz et 7 canaux de 160 MHz.

Selon les derniers tests, la bande des 6 Ghz a montré un énorme potentiel: il était possible d’en atteindre un vitesse d’environ 2 Gigabit avec une latence d’environ 2 millisecondes. Un résultat extraordinaire qui offre une excellente gamme d’utilisation, en particulier pour les plateformes de streaming haute définition et les jeux en ligne.

De tels résultats n’avaient été observés que sur les réseaux 5G de dernière génération.

Les tests ont été effectués sur les plates-formes Broadcoam et Intel, à San Jose, en Californie, donnant des résultats prometteurs au point de convaincre la société de construire un large portefeuille de puces Wi-Fi 6E dès cette année.

Un autre élément supplémentaire est donc sur le point d’être ajouté à une technologie qui connaît une évolution lente mais constante, ce qui conduira certainement à une augmentation significative des performances, il ne reste donc plus qu’à attendre que le nouveau standard atteigne un niveau mondial.