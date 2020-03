Le WiFi gratuit bat la 4G des opérateurs TIM, Vodafone, WindTre et Iliad

la WiFi gratuit à travers le pays, il pourrait bientôt battre la connexion 4G des opérateurs téléphoniques, dont ils sont TIM, Iliad, WindTre et Vodafone. Le nouveau projet conçu par le gouvernement est très ambitieux et absolument capable d’améliorer la vie de beaucoup d’entre nous.

Dans une période historique où nous vivons en permanence connecté au web, tout le monde recherche offres avec autant de gigaoctets que possible, juste pour ne pas abandonner même une seconde de connexion. Conscient de devoir d’abord aider la population, un nouveau projet a été lancé par la mise, dont l’objectif est de connexion gratuite et gratuit sur l’ensemble du territoire national.

Son nom, Piazza WiFi Italie, permettra à tout consommateur ayant téléchargé l’application et enregistré, de se connecter gratuit à Internet, en utilisant une vitesse stable d’environ 30Mbps en téléchargement.

WiFi gratuit: où il est déjà actif et où il sera

la interdire l’adhésion est toujours ouverte, pour cette raison, dans les mois / années à venir, elle permettra certainement une expansion et une amélioration générale. À ce jour, ils sont environ 2000 les municipalités qui ont déjà rejoint le projet, en 2018 nous avons commencé avec le 138 municipalités affectés par le tremblement de terre de 2016 (dans les régions de l’Ombrie, du Latium, des Marches et des Abruzzes), puis se sont rapidement étendus, suite à la nouvelle levée de fonds, plus de 2000 habitants.

la Point d’accès WiFi ils sont toujours en cours de positionnement et seront situés dans plusieurs zones de la même municipalité, assurant une connexion stable en autant de points que possible. Il y a des nouvelles récentes de l’adhésion au projet par Groupe Poste Italiane, le WiFi gratuit sera bientôt activé également dans les bureaux de poste de notre région.

Si vous êtes intéressé, le site officiel à partir duquel télécharger l’application et recevoir plus d’informations sur le projet est le suivant.