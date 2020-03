Le XDR Pro Display XD d’Apple est enfin sur Amazon – voici ce qu’il faut acheter si vous ne pouvez pas vous le permettre – .

Il n’y a littéralement rien sur la planète comme le nouveau Pro Display XDR d’Apple. Rien. Il s’agit d’un écran Retina 6K avec une qualité d’image que vous devez vraiment croire, et presque toutes les spécifications que vous pouvez imaginer sont complètement maximisées. Voici quelques points clés de la page XDR Pro Display d’Apple:

Le premier écran Retina 6K de 32 pouces jamais conçu. Jusqu’à 1600 nits de luminosité. Un rapport de contraste étonnant de 1 000 000: 1 et un angle de vision ultra large. Plus d’un milliard de couleurs présentées avec une précision exceptionnelle. Et une plage dynamique qui transforme le flux de travail professionnel. Présentation d’Apple Pro Display XDR, le meilleur écran professionnel au monde.

XDR. Gamme dynamique à l’extrême. Le contraste que vos yeux voient entre la luminosité et l’obscurité est très difficile à reproduire sur un écran, ce qui conduit au développement de la plage dynamique élevée (HDR). Avec une technologie de rétroéclairage révolutionnaire, Pro Display XDR élève la luminosité, le contraste et la couleur à un nouveau niveau. Bien au-delà du HDR, c’est la gamme dynamique extrême (XDR).

Les écrans de bureau typiques ont une luminosité soutenue d’environ 350 nits. Certains écrans professionnels dépassent cela, mais la plupart ne peuvent le maintenir que pendant de courtes périodes. Pro Display XDR produit une luminosité soutenue de 1 000 nits en plein écran et 1 600 nits à son apogée.1 Il vous donne le pouvoir de maintenir une luminosité extrême sans jamais atténuer. Avec un contrôle efficace du rétroéclairage, cela offre un contraste exceptionnel entre les brillants les plus brillants et les noirs les plus noirs. Le résultat est un rapport de contraste incroyable de 1 000 000: 1 et des images XDR incroyablement réelles.

Pro Display XDR vous donne toujours la représentation la plus fidèle de votre travail. Une large gamme de couleurs P3 fournit une palette de couleurs capable de créer les images les plus vibrantes. Avec de vraies couleurs 10 bits, Pro Display XDR peut produire plus d’un milliard de couleurs avec une précision extrême. Un étalonnage à la pointe de la technologie et un algorithme sophistiqué vous garantissent une couleur de la plus haute qualité possible.

LED dans une toute nouvelle lumière. Des images fidèles à la réalité nécessitent d’avoir des zones extrêmement lumineuses de l’écran juste à côté des zones extrêmement sombres. Sans contrôle précis du rétroéclairage, cela peut provoquer une lueur involontaire appelée floraison. Pro Display XDR est capable de réduire considérablement la floraison à l’aide de la technologie LED avancée, de la mise en forme de la lumière et du traitement intelligent de l’image.

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg! Si vous travaillez dans une industrie et que vous avez vraiment besoin de ce type de sorcellerie de qualité professionnelle, vous serez heureux de savoir que le Pro Display XDR est enfin disponible à l’achat sur Amazon. Combien cette folie vous fera-t-elle reculer? Le Pro Display XDR avec verre standard coûte 4 999 $, tandis que le modèle amélioré avec verre nano-texture spécial est de 5 999 $. Oh, et aucun de ces prix n’inclut le support Pro, donc cela vous coûtera 999 $ de plus.

Si vous avez suffisamment d’argent pour pouvoir garantir ce type d’achat, félicitations pour avoir vécu le rêve. Si, comme nous autres simples mortels, vous préférez ne pas dépenser autant sur un écran de PC que certaines personnes pourraient dépenser pour une voiture, Amazon a un tas d’autres offres sur des écrans impressionnants que vous devriez certainement vérifier. Ils ne sont peut-être pas aussi impressionnants que le Pro Display XDR, mais ils ne coûtent pas non plus un milliard de dollars. Notre préféré est probablement The Space de Samsung – découvrez à quel point le design est cool!

Moniteur à écran large Acer R240HY bidx 23,8 pouces 1080p

23. Écran large IPS Full HD 8 ″ avec résolution 1920 x 1080

Temps de réponse: 4 ms, taux de rafraîchissement: 60 Hz, Pas de pixel: 0. 2745 mm. Angle de vision large de 178 degrés, couleurs d’affichage: 16. 7M

La conception Zero Frame offre une visibilité maximale de l’écran d’un bord à l’autre.

Entrées de signal: 1 x HDMI, 1 x DVI (avec HDCP) et 1 x VGA. Ne prend pas en charge HDCP 2. 2, la version prise en charge par ce moniteur est HDCP 1. 4

Aucune image visible à l’aide du menu OSD, réglez la luminosité et le contraste au maximum ou réinitialisez leurs paramètres par défaut. La luminosité est de 250 nit. Consommation électrique en fonctionnement (Energy Star): 25 W

Moniteur AOC 27B1H 27 ″ Full HD

Moniteur LED Full HD 1920 × 1080 27 pouces

Panneau IPS pour des angles de vision larges et des images vives

20, 000, 000: 1 Rapport de contraste intelligent; Angle de vision (CR10): 178/178 º

Conception sans cadre sur 3 côtés (lunettes ultra-minces)

Entrées HDMI 1. 4 et VGA avec sortie écouteurs

Technologie AOC sans scintillement pour une utilisation confortable à long terme

AOC Clear Vision garantit une image claire même à partir d’une source analogique ou à définition standard (SD)

Emplacement Kensington inclus pour plus de sécurité

AOC C24G1 Moniteur de jeu incurvé sans cadre 24 ″

AOC Gaming 24 ″ Class, 23. 6 ″ Moniteur de jeu AOC visible avec une résolution Full HD de 1920 x 1080

Moniteur incurvé 1500R (panneau VA) enveloppant votre vision pour une expérience de jeu immersive

Réponse rapide de 1 ms (MPRT) et taux de rafraîchissement de 144 Hz avec AMD Free Sync pour un gameplay compétitif le plus fluide

Conception sans cadre sur 3 côtés avec des bordures ultra-étroites pour une configuration multi-écrans ultime

Support réglable en hauteur pour une ergonomie optimale

Réapparition: 3 ans sans point lumineux, remplacement anticipé de 3 ans, dommages accidentels d’un an (une fois)

Displayport, 2x HDMI 1. 4, entrées VGA avec sortie audio pour plus de commodité. Angle de vision – 178 ° horizontal, 178 ° vertical

Mode AOC Low Blue et scintillement pour le bien-être pendant les sessions de jeu prolongées

Moniteur d’ordinateur Samsung UHD 4K «The Space» 32 pouces SR75

MONITEUR D’ORDINATEUR 4K DE 32 POUCES pour des images époustouflantes avec des détails réalistes

LUNETTE SANS CADRE À 3 CÔTÉS et design élégant et peu encombrant avec support de bras intégré offrant 40% d’espace de bureau en plus

LE SUPPORT DE TYPE À PINCE ROBUSTE peut être facilement soulevé et abaissé, même pour être aligné contre un mur ou sur votre bureau, pour s’adapter à votre hauteur de visionnement

LA PINCE INTÉGRÉE prend en charge tous les bureaux jusqu’à 3,54 pouces d’épaisseur et permet une installation rapide et facile

OPTIONS DE CONNECTIVITÉ MULTIPLES disponibles via HDMI et port Mini Display

60 hertz

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Offres à Anker

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.