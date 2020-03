Le Xiaomi Mi 10 avec un appareil photo 108MP devrait être lancé en Inde le 31 mars | TechRadar

Xiaomi a finalement confirmé la date de lancement du Mi 10 en Inde – le 31 mars. Voici ce que vous devez savoir sur le retour de Xiaomi dans l’espace phare.

En 2017, Xiaomi a pris la décision de ne plus apporter de produits phares en Inde. Le Mi 5 a été le dernier à être mis en vente dans le pays. Des années plus tard, Xiaomi a fait de grands changements dans sa structure, a séparé Redmi et Poco en tant que marques individuelles et a décidé que le moment était venu de revenir dans l’espace phare des smartphones en Inde. Cette tournure des événements a finalement conduit le Mi 10 à sortir de l’impasse.

Xiaomi India a confirmé que le Mi 10 sera lancé en Inde le 31 mars. Fait intéressant, il sera mis en vente le même jour, quelques heures plus tard. Pour clarifier les choses, l’événement ne parle que du 5G Mi 10, sans mention du Mi 10 Pro ou de la rumeur selon la variante 4G. Manu Kumar Jain a également expliqué que le téléphone serait probablement plus cher que son prix en Chine, en raison de facteurs tels que les droits à l’importation, l’augmentation des taux de TPS et la dépréciation de la roupie.

Le Mi 10 est le smartphone le plus premium de la maison de Xiaomi. Il a été annoncé en Chine en février et fera ses débuts mondiaux le 27 mars, quelques jours avant son lancement en Inde.

Le point de discussion le plus important est le réseau de quatre caméras sur le Mi 10 / La caméra principale a un grand capteur de 1 / 1,33 pouce avec une résolution de 108 MP et une ouverture de f / 1,7. Il est suivi d’un tireur ultra-large de 13 MP avec une distance focale de 12 mm. Enfin, il arbore un capteur de profondeur 2MP et une caméra macro 2MP. La caméra frontale, qui se trouve sur l’écran, a une résolution de 20 MP. La caméra principale peut également filmer des vidéos à 8K 30fps.

Le Mi 10 arbore un panneau Super AMOLED incurvé de 6,67 pouces avec une résolution Full HD +. Il est couvert par Gorilla Glass 5, compatible HDR10 +, ainsi que la couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3. Enfin, il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz ainsi qu’un échantillonnage tactile de 180 Hz.

À l’intérieur, le Mi 10 est alimenté par le chipset Snapdragon 865 et le GPU Adreno 650. Il y a jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.0 et 12 Go de RAM LPDDR5. Le modem Snapdragon X55 apportera également des capacités 5G au mix. La batterie est évaluée à 4780 mAh avec un support pour une charge rapide de 30 W, une charge sans fil ainsi qu’une charge inversée.

En Chine, le Mi 10 commence à CNY 3 999, qui se convertit actuellement à environ Rs 41 000. Cependant, attendez-vous à ce que son prix soit légèrement plus élevé en ce qui concerne l’Inde.