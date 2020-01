Le Xiaomi Mi 10 Pro 5G dévoile son design en images réelles

De plus en plus proche de la période de renouvellement du mobile haut de gamme, Xiaomi fait également son tour avec le Mi 10. En l’absence de quelques semaines, début février Xiaomi dévoilera quelle sera sa ligne préférée en 2020 et, comme C’est habituel, ça amènera la queue. Commençant par lui Xiaomi Mi 10 Pro 5G.

Cet appareil, successeur de l’une des versions les plus économiques avec la 5G en 2019, bien qu’il n’ait vu le jour qu’en Chine. Il se répétera cette année avec de superbes fonctionnalités, sur lesquelles son design est désormais filtré à la fois à travers des rendus et des images en direct et en direct qui certifient sa disposition des éléments.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G, design familial et écran incurvé

Il Mi Note 10 Pro 5G arriverait avec un conception grand format tout écran et cette fois incurvée, avec son appareil photo perforé dans le coin supérieur gauche et une configuration avec quatre capteurs parmi lesquels il est prévu que le grand capteur Samsung avec 108 MP et binning de pixels sera inclus pour générer des images de 27 MP.

À l’arrière, la disposition de la caméra est similaire à ce que nous voyons dans le Mi A3 ou le Mi 9 Lite, sauf avec un capteur supplémentaire. Cependant, la référence Mi 10 pourrait opter pour un design plus récent et similaire au Mi MIX Alpha.

Ce terminal avait précédemment divulgué son système de charge rapide, désormais certifiée grâce à l’apparition de sa boîte finale à Weibo, dans certains puissant 65 W, qui alimentera la batterie qui accompagne la grande taille du terminal.

Il devrait arriver avec le dernier Snapdragon 865, qui forcera connectivité 5G par défaut, bien qu’il ne l’intègre pas directement. De plus, ce terminal devrait arriver avec la nouvelle norme de connectivité Wi-Fi 6 (ax).

