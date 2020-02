Le Xiaomi Mi 10 Pro et standard comprendra un appareil photo de 108 mégapixels et Snapdragon 865

Smartphones Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro Ils ont été officiellement annoncés, nous avons donc disponible toutes les fonctionnalités de base de chacun des appareils, ce qui, soit dit en passant, pointe vers le haut de gamme.

Le Xiaomi Mi 10 et le Xiaomi Mi 10 Pro comporteront tous deux un Qualcomm Snapdragon 865 En tant que processeur, une configuration à quatre caméras à l’arrière avec un capteur principal de 108 mégapixels, une charge de batterie sans fil et un support pour Wi-Fi 6 et 5G. En revanche, ce sont les premiers appareils de la marque Mi avec un trou dans l’écran pour placer la caméra avant.

Xiaomi Mi 10 Pro

Plongeant dans les détails de chacun des modèles, le Xiaomi Mi 10 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces qui fonctionne en résolution FullHD + et avec des finitions incurvées. Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz et le taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Le fabricant chinois est fier de pouvoir atteindre une luminosité de 1 200 nit, avec 4 096 niveaux de réglage et de gradation de la luminosité.

La configuration de la caméra arrière quad est l’une des grandes attractions du Xiaomi Mi 10. La principale consiste en l’impressionnant capteur ISOCELL Bright HMX de 108 mégapixels de Samsung, qui est accompagné d’un téléobjectif avec prise en charge du zoom hybride 10x, d’un autre téléobjectif 2x qui prend en charge une résolution de 12 mégapixels et d’un capteur grand angle de 20 mégapixels. Le capteur de 108 mégapixels prend en charge la stabilisation d’image optique (OIS), la stabilisation d’image électronique (EIS) et l’intelligence artificielle pour obtenir plus d’images fixes dans l’enregistrement vidéo et peut prendre en charge jusqu’à une résolution de 8K. La caméra frontale, quant à elle, fera 20 mégapixels.

La batterie est de 4500 mAh et peut être chargée à 50 watts par câble et à 30 watts sans fil. Il prend également en charge la charge inversée d’autres appareils jusqu’à 10 watts. Au niveau de la mémoire, il aura des combinaisons de 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage, en utilisant respectivement les formats LPDDR5 et UFS 3.0.

Les prix de chacune des variantes du Xiaomi Mi 10 Pro ont été annoncés en yuan, donc lorsqu’ils seront officiellement disponibles en Espagne, ils pourraient changer. Pour l’instant, et suivant l’ordre du paragraphe précédent, les prix sont 4999 yuans (657 euros), 5499 yuans (723 euros) et 5999 yuans (790 euros). On s’attend à ce qu’ils puissent être réservés, au moins en Chine, à partir du 18 février dans les couleurs bleues et blanches.





Xiaomi Mi 10

Comme nous l’avons déjà souligné, le modèle standard partage de nombreuses fonctionnalités du Pro, telles que le processeur et l’écran de 6,67 pouces, cependant, il élimine les capteurs de téléobjectif de la configuration de la caméra arrière pour inclure un grand angle de 2 mégapixels et un obturateur macro de 2 mégapixels, tandis que l’appareil photo grand-angle n’a «que» 13 mégapixels. Néanmoins, il est toujours capable d’enregistrer des vidéos en 8K.

Un autre changement est dans la batterie, qui dans la norme Xiaomi Mi 10 est de 4780 mAh, bien qu’il n’offre que jusqu’à 30 watts de charge par câble. En charge et en inversion sans fil, il maintient les puissances à 30 et 10 respectivement.

Les prix sont à partir de 3999 yuans (526 euros) pour la variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage de données, 4299 yuans (565 euros) pour la variante avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et 4699 yuans (618 euros) pour la variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les unités du Xiaomi Mi 10 standard seront vendues dans les couleurs pêche or, vert et noir.