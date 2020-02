Le Xiaomi Mi 10 sera lancé le 13 février via un événement en ligne uniquement

Vous avez vu les fuites, vous avez lu les spécifications, et maintenant nous savons exactement quand le téléphone Xiaomi Mi 10 sera dévoilé au monde – jeudi 13 février, selon un article sur les réseaux sociaux de Xiaomi lui-même.

Considérant à quel point nous avons aimé le Xiaomi Mi 9 et ses variantes, nous sommes impatients de voir ce que Xiaomi a fait avec le Mi 10: il semble que ce soit l’un des téléphones les plus puissants du début de 2020.

Non pas qu’il n’y aura pas de forte concurrence – Samsung organisera son propre événement le 11 février, au cours duquel nous nous attendons à voir le Galaxy S20 et les téléphones Galaxy Z Flip annoncés.

Xiaomi aime généralement organiser des événements de presse traditionnels avec un public lors du lancement de son nouveau matériel, mais l’épidémie de coronavirus semble avoir mis cela hors de question. L’émission du 13 février sera retransmise en direct.

Attrait des spécifications

Nous avons entendu parler des spécifications du Xiaomi Mi 10 et d’un éventuel modèle Pro à l’avance: les deux téléphones sont configurés pour offrir des écrans OLED de 6,5 pouces fonctionnant à une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, ils comptent donc certainement aussi haut de gamme que les écrans disparaissent.

À l’intérieur, nous nous attendons à ce que le chipset Snapdragon 865 fasse l’une de ses premières apparitions cette année, tandis que les options de configuration sont susceptibles d’inclure jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go d’espace de stockage interne. Une option 5G est également une possibilité distincte.

En ce qui concerne les caméras, il semble que le même appareil photo 108MP qui figurait dans le Xiaomi Mi Note 10 fasse une autre apparition, dans le cadre d’un ensemble de quatre caméras à l’arrière de ces combinés.

Bien sûr, ce ne sont que rumeurs et spéculations, bien que rumeurs et spéculations bien informées, alors ne les prenez pas pour le moment. Lorsque Xiaomi annoncera les téléphones dans leur intégralité jeudi, nous vous apporterons tous les détails à mesure que nous les recevrons.

Via les développeurs XDA