Le Xiaomi Mi Band 5 pourrait être imminent, avec deux nouvelles attendues

Après la présentation de la quatrième version du portable par excellence de Xiaomi en juin dernier, le relais pourrait être avancé en 2020. Xiaomi Mi Band 5 pourrait arriver dès ce jeudi 3 avril, lors de la soi-disant Xiaomi Mi Fan Festival où ils devraient apparaître.

Cette ligne d’appareils, qui avait déjà distribué 74 millions d’unités de ses appareils à technologie portable parmi lesquels se situe et domine la ligne à succès Xiaomi Mi Band. Maintenant, encore une fois selon les données de la firme d’analyse de marché IDC, ils pas moins de 100 millions d’objets portables.

Xiaomi Mi Band 5, prêt pour le lancement

Ce jeudi 3 avril, le Xiaomi Mi Fan Festival 2020, où le conglomérat de marques contrôlé par Xiaomi a l’intention d’annoncer rien de moins que jusqu’à 22 nouveaux produits de toutes sortes.

Xiaomi via GizmoChina

Le successeur du Mi Band 4 pourrait arriver, comme nous le lisons dans GizmoChina, comme l’un de ces 22 nouveaux produits et avec de bonnes nouvelles à bord. Sauf dans sa section prix, bien sûr.

Actuellement, les caractéristiques avec lesquelles le My Band 5, bien qu’il reçoive généralement des améliorations sur l’ensemble de l’appareil. La dernière version a gardé des finitions très similaires en apparence, mais a finalement amélioré la qualité de l’écran pour une visualisation en extérieur.

Selon les médias susmentionnés il y a quelques mois, le Xiaomi Mi Band 5 pourrait arriver avec deux gros changements à bord, qui serait bien reçu en Occident. Le premier serait un Support NFC fonctionnel et capable de paiement, quelque chose qui était encore limité à la Chine. Cela permettrait au Assistance Google Pay sur les marchés sur lesquels il est activé, comme c’est le cas en Espagne ou au Mexique.

Le deuxième grand changement possible pourrait inclure un nouvel écran, qui serait encore plus grand cette fois. Nous passerions à nouveau de l’écran OLED actuel de 0,95 pouces à un écran légèrement plus grand, mais cela est sûrement évident dans un appareil de si petites dimensions. Ce serait cette fois 1,2 pouces, toujours dans la technologie Amoled, ce qui permet d’obtenir des noirs plus purs et moins gênants à l’intérieur et dans l’obscurité.

Xiaomi devrait présenter à nouveau ce nouveau bracelet à un prix aussi caractéristique que nécessaire pour son succès. Cela pourrait représenter environ 179 yens des générations passées, ce qui se traduirait par environ 23 euros, 600 pesos mexicains ou 25 dollars à l’échange direct actuel.

