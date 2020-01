Le Xiaomi Pocophone F2 pourrait très bientôt devenir réalité

Il Pocophone F2 pourrait atteindre le marché tout au long de cette année, selon de nouvelles informations provenant des bureaux de registre du commerce asiatiques. Si cela était vrai, il le ferait après une année 2019 où, bien que prévu, il n’y avait pas de successeur naturel du Pocophone F1, l’un des terminaux qui a fait sensation en 2018.

C’est d’abord Alvin Tse, responsable mondial de la marque Poco, qui a publié un tweet – désormais supprimé – en décembre dernier, assurant que nous en verrions “bien plus par POCO en 2020”, entamant le runrún du possible retour de cette ligne de terminaux Moins d’un mois plus tard, le susdit l’inscription offre un aperçu de la marque “POCO F2” (le Pocophone F1 est sorti sous le nom de POCO F1 dans certains territoires) enregistrée par Xiaomi le 4 décembre 2019, donnant une nouvelle pertinence aux paroles de l’exécutif.

Pocophone F2: des attentes élevées

Le Pocophone F1, comme mentionné ci-dessus, était l’un des terminaux les plus parlés en 2018 pour son excellente relation entre qualité et prix, en assemblant un cahier des charges qui le plaçait partiellement dans la partie haute du marché sans que cela n’entraîne une augmentation notable de son prix. Il est donc logique que beaucoup veuillent voir un terminal de cette maison lié à Xiaomi.

On ne sait encore rien de ce terminal possible Pocophone F2, qui, au cours de l’année écoulée, aurait été une variante du Xiaomi Mi 9T Pro. Enfin, la marque était dans les limbes et n’en avait ajouté aucun dans ses rangs. Tout pourrait encore changer dans les prochains mois.

👇 Plus en hypertexte