Le zoom se déforme sous la pression du travail à distance et de l’apprentissage à distance

Zoom Video Communications a récemment connu une panne, car de plus en plus de personnes utilisent le service de visioconférence pour travailler à domicile ou à distance.

Les utilisateurs de Zoom sur la côte est des États-Unis et dans certaines parties de l’Europe ont signalé avoir vu des messages d’erreur lors d’une tentative de connexion au client Web de la société vendredi matin. La panne a également touché des parties de la Californie, de la Floride et du Midwest ainsi que la Malaisie.

Au moment de la panne, la page d’état de Zoom indiquait que son client Web était «en cours de maintenance». Cependant, sur sa page de forum de développeurs, la société a tenté de rassurer les utilisateurs en disant:

“En ces temps difficiles, nous constatons une augmentation massive de la demande pour nos services. Pour continuer à servir nos incroyables services à nos clients et développeurs, nous pouvons apporter des changements rapidement.”

Lorsque le client Web de Zoom est brièvement tombé en panne, la société a conseillé aux utilisateurs de télécharger et d’installer son application de bureau à la place jusqu’à ce que les problèmes soient résolus.

Déferlement de vidéoconférences

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les entreprises ainsi que les consommateurs se sont tournés vers les logiciels de visioconférence pour travailler à distance et rester en contact avec leurs amis et leur famille. En fait, les applications de vidéoconférence ont enregistré des téléchargements records sur l’App Store d’Apple et sur le Google Play Store à la mi-mars.

Bien qu’il existe de nombreuses applications et services de visioconférence parmi lesquels choisir, Zoom Video Communications est rapidement devenu un favori pendant l’épidémie en raison de sa facilité d’utilisation et de sa compatibilité entre les appareils et les navigateurs.

Cependant, un certain nombre de problèmes de confidentialité ont été récemment découverts dans le logiciel de l’entreprise, notamment la façon dont le service envoyait des données à Facebook (qui a ensuite été corrigé) et le fait que ses appels vidéo n’utilisent pas réellement le cryptage de bout en bout. Le PDG de Zoom, Eric S. Yuan, s’est depuis excusé pour les principales failles de sécurité et a promis de faire mieux à l’avenir.

Alors que les mesures de verrouillage dans le monde sont toujours en place et que les employés et les étudiants travaillent maintenant à domicile, Zoom et d’autres services de vidéoconférence pourraient voir davantage de pannes à l’avenir en raison de la demande accrue pendant cette période difficile.

Via CRN