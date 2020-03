L’E3 2020 a été officiellement annulé en raison du coronavirus

l’E3 2020 a été officiellement annulé. Aujourd’hui, le Association des logiciels de divertissement (ESA) a confirmé que le salon annuel, connu pour ses conférences de presse somptueuses et ses révélations de jeux vidéo réussies, ne sera pas réalisé cette année. La décision confirme le rapport d’Ars Technica et Bloomberg d’hier. L’annulation n’est pas surprenante, elle est clairement due aux craintes autour du coronavirus. L’E3 est un événement d’une semaine qui se déroule à Los Angeles et attire des participants du monde entier, de sorte que les risques pour la santé étaient vraiment importants.

La décision n’est donc pas surprenante et ce n’est pas la première annulation d’un événement majeur. D’innombrables événements liés aux jeux vidéo et à la technologie, y compris Mobile World Congress (MWC), Conférence des développeurs de jeux (GDC), E / S Google , Conférence Facebook F8 , SXSW et le Salon de Genève, ont tous été annulés au cours des dernières semaines.

E3 2020: l’événement pourrait avoir lieu en ligne ou les entreprises opteront pour un autre

Comme le GDC, L’ESA envisage désormais une sorte d ‘”expérience en ligne” pour combler le vide qui serait créé. Plusieurs nouvelles consoles seront lancées cette année, telles que: PlayStation 5 et Xbox Series X, mais aussi des systèmes plus petits comme Atari VCS. la Sony avait déjà pris sa retraite de l’événement, mais d’autres éditeurs, y compris Bethesda, Ubisoft et EA aurait probablement annoncé des titres pour PlayStation 5. Microsoft parlera de la Xbox Série X et Xcloud la semaine prochaine, mais il avait certainement prévu également quelques surprises pour sa conférence de presse à l’E3.

Si l’expérience en ligne ne se produit pas, les entreprises opteront pour d’autres options. Ils pouvaient toujours aller dans des endroits alternatifs à Los Angeles. Alternativement, les entreprises pourraient déplacer leurs annonces sur gamescom, Tokyo Game Show ou gardez le vôtre événement physique plus tard dans l’année.