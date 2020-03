L’E3 2020 est à l’affût en ce moment – et cela pourrait définitivement mettre fin à l’émission de jeu

Il y a beaucoup de discussions autour de l’E3 2020 en ce moment. En tant que plus grand événement de jeu de l’année, il porte le flambeau de l’importance continue des rassemblements en direct et en personne de ceux qui font partie de l’industrie du jeu et qui en sortent, qui cherchent à annoncer, à faire du bruit et à célébrer tout ce qui est nouveau et entrant dans le monde de la vidéo. Jeux.

L’E3 est l’endroit où Sony a dévoilé pour la première fois la PS1 au monde en 1995 – la première itération de l’expo. C’est là que Nintendo a dévoilé la Wii U, Sony a présenté la PSP Go et la PS Vita, et Microsoft a annoncé la Xbox Series X (connue alors sous le nom de Xbox Project Scarlett). Sans parler des centaines de jeux qui ont été mis à l’honneur de l’E3 au cours des 25 dernières années, avec toute l’exposition, la critique et l’émerveillement que cela implique.

La forme particulière de l’émission a certainement changé au fil des ans, avec un accent croissant sur les participants publics, les fans et les influenceurs plutôt que sur le commerce exclusif des époques antérieures. Le fandom en ligne est de plus en plus un outil crucial dans le marketing et un intérêt soutenu pour les nouveaux jeux et consoles, et les organisateurs de l’E3 auraient été stupides de ne pas y répondre à l’ère numérique.

Mais la combinaison de menaces en ligne et de problèmes médicaux – compte tenu de la fermeture du GDC 2020 (Game Developers Conference) et du MWC 2020 (Mobile World Congress) en réponse à des problèmes de santé liés aux coronavirus pourrait mettre fin à l’E3 tel que nous le connaissons. Voici pourquoi.

L’E3 a contribué à susciter l’intérêt pour des jeux comme Cyberpunk 2077 – mais son rôle pourrait diminuer. (Crédit d’image: CD Projekt Red)

Ne vous réunissez pas dans des espaces confinés, s’il vous plaît

La fermeture de ces événements de jeu et de technologie de grande envergure a beaucoup de sens compte tenu des conseils officiels de santé concernant l’épidémie de COVID-19 qui a commencé à Wuhan, en Chine – avant de se propager à plusieurs pays à travers le monde.

Les maladies respiratoires se transmettent très facilement dans des environnements confinés et urbains, tout comme le rhume ou la grippe se propage dans les transports en commun ou dans les espaces de travail.

Personne ne veut être responsable d’une épidémie de virus qui s’installe dans de nouveaux domaines, ce qui signifie que les organisateurs de ces événements sont confrontés à de nombreuses pressions pour minimiser ou empêcher des dizaines de milliers de personnes – d’un public international – d’entrer et de sortir d’une conférence centre au cours de quelques jours.

Compte tenu de l’architecture en ligne d’aujourd’hui, il existe beaucoup plus de possibilités pour le travail à distance, les réunions VC, etc. – mais les choses deviennent plus difficiles quand il s’agit d’un spectacle en direct lié à un emplacement physique comme E3.

L’E3 est organisé chaque mois de juin à Los Angeles – et bien qu’il n’ait pas été annulé jusqu’à présent, la ville elle-même a déclaré l’état d’urgence suite à l’épidémie de coronavirus, après sa première mort confirmée de la maladie dans la ville (via LA Times) .

Les annulations d’événements précédents ont commencé avec des participants de renom se retirant du spectacle, mais pour des événements beaucoup plus imminents. Avec l’E3 2020 encore dans quelques mois, nous ne le saurons pas avec certitude avant l’approche du temps.

Après un examen attentif des recommandations des autorités sanitaires mondiales et par prudence, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de la participation à la Game Developers Conference 2020 à San Francisco: https://t.co/PD86eZ6FIN27 février 2020

Les choses ne semblaient pas roses de toute façon

De toute façon, l’E3 a eu une année existentielle. On s’attendait à ce que Sony participe à l’E3 2020, afin de susciter l’intérêt autour de sa console PS5, après avoir sauté sur le spectacle l’année dernière.

Mais, au milieu de désaccords apparents entre Sony et l’ESA, il semble que le fabricant de consoles fera lui-même ses propres lancements, annonces et bandes-annonces. Lorsque Sony a sa série de flux en direct State of Play pour partager des informations (et de l’excitation) avec ses fans, pourquoi assister à l’E3?

Les choses évoluent dans cette direction depuis un certain temps maintenant, Nintendo – tout en étant présent – se retirant d’un discours en faveur de ses propres annonces vidéo en ligne. L’animateur de l’E3 Coliseum, Geoff Keighley, a également choisi de ne pas participer au spectacle cette année, pour des raisons peu claires.

Je pense que l’E3 doit devenir plus numérique et mondial … c’est une marque qui signifie beaucoup pour les gens, mais ce ne devrait pas être seulement une salle d’exposition. 12 février 2020

Sans parler du décrochage d’iam8bit, une société de merchandising créatif qui avait apparemment agi en tant que directeur créatif pour le salon de cette année. Quoi qu’il se passe derrière les portes, ce n’est pas bon – et même les personnages clés qui dirigent l’événement semblent y perdre confiance.

C’est avec des émotions mitigées que @ iam8bit a décidé de démissionner en tant que directeurs créatifs de ce qui allait être une expérience de plancher # E32020 évolutive. Nous avons produit des centaines d’événements de jeux + communautaires et c’était un rêve d’être impliqué avec l’E3. Nous souhaitons aux organisateurs bonne chance. 5 mars 2020

E3 2020: c’est la fin?

L’E3 2020 pourrait être annulé en raison de problèmes de santé – après tout, comment garantiriez-vous pratiquement la sécurité médicale de vos participants? Des gammes de désinfectants pour les mains et des employés sur place qui essuient les contrôleurs toutes les quelques minutes, ne ressemblent pas exactement à l’expérience la plus excitante de l’exposition – surtout si l’ensemble du site a fini par être mis en quarantaine.

Une fois que les éditeurs et les développeurs ont dû proposer une alternative en ligne à l’événement, il n’est pas certain qu’ils ressentiraient le besoin de revenir en arrière, surtout si des mois de planification en 2020 ont été annulés sans cérémonie par l’annulation de l’émission. Pourquoi se préparer à nouveau à la déception?

L’ESA pourrait toujours pivoter vers une version en ligne ou préenregistrée de l’événement, ce qui verrait l’E3 se poursuivre sous une forme limitée, mais lorsque les plus grands noms du jeu – Sony et Nintendo parmi eux – hébergent leurs propres flux en direct, c’est déjà difficile d’apparaître comme un intermédiaire nécessaire pour les développeurs qui peuvent télécharger leurs propres vidéos YouTube par eux-mêmes.

2020 semble être un tournant pour ces types d’expositions, mais en particulier l’E3, étant donné le creuset de la maladie, les désaccords en coulisses et les canaux de distribution en ligne menaçant sa survie. Et le statut de l’E3 2020 pourrait être décidé n’importe quel jour maintenant. Nous vous tiendrons informés de toute façon.