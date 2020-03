L’E3 2020 est annulé par le coronavirus

Tombant comme des dominos, des dizaines d’événements massifs ont été annulés l’un après l’autre par l’épidémie de coronavirus. Sa dernière victime: le Électronique Expo de divertissement. Mieux connue par son abréviation, E3 est la convention de jeu vidéo la plus importante de l’industrie. Ici, diverses sociétés parlent de leurs prochaines versions et de leurs logiciels et matériels. Malheureusement, nous nous sommes réveillés avec les nouvelles qui officialisent son annulation.

Dans un message diffusé, l’ESA a cité “les préoccupations croissantes concernant le virus COVID-19” en annulant officiellement l’Electronic Entertainment Expo de cette année. “Après avoir soigneusement consulté nos pairs sur la santé et la sécurité de tous dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de l’E3 – nous avons pris la décision difficile d’annuler l’E3 2020, qui était prévue pour le 11 septembre. Juin à Los Angeles ”, ont-ils publié sur leur page officielle.

L’E3 2020 a été annulé. Mon cœur a été sur une telle montagne russe le mois dernier. Pour ceux d’entre nous qui aiment les jeux, nous trouverons des façons nouvelles et différentes de nous réunir en tant que communauté. Veuillez rester en sécurité. pic.twitter.com/DlNW7SY5Bq

– Geoff Keighley (@geoffkeighley) 11 mars 2020

Avec cette triste nouvelle, vient celui qui peut égayer un peu tous les amateurs de jeux vidéo. L’organisation dit que c’est “Explorer les options avec nos membres pour coordonner une expérience en ligne pour afficher les annonces et les nouvelles de l’industrie en juin 2020”, mais rien de concret n’a été annoncé à ce sujet. Parmi de nombreuses entreprises, Warner Bros. Games prévoyait de tenir une conférence de presse à l’E3 de cette année pour la première fois pour discuter du jeu de Batman, Harry Potter et Rocksteady, entre autres.

E3 descend la longue liste des événements qui ont été annulés par le coronavirus. 2020 a sans aucun doute été une année difficile pour les organisateurs d’événements, de conférences, de concerts, de festivals et de tournois. Mais le problème qui nous affecte est devenu suffisamment préoccupant pour être classé comme urgence de santé publique et que les événements massifs sont classés comme irresponsables.