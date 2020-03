L’E3 reviendra d’ici 2021, les organisateurs assurent que rien ne sera plus jamais pareil

Après l’annulation de l’E3 par le

urgence sanitaire des coronavirus dans le monde, l’événement promet de revenir

2021.

SET Puebla News

Malheureusement, beaucoup plus d’événements

grand ont dû être suspendus au mieux et comme dans de nombreux

d’autres, annuler, tel a été le cas de l’E3 2020, qui a connu le pire

bonne chance à cause du terrible coronavirus qui continue de se propager dans le

monde, mais tout n’est pas mauvais, les organisateurs ont annoncé leur retour.

ESA ou logiciel de divertissement

L’association, en charge de l’organisation du célèbre E3, a fait une déclaration

qui a annoncé que l’événement de cette année serait annulé, mais qu’il faudra

l’occasion de repenser le cours du grand événement, et ils ont promis que

l’édition 2021 sera surprenante et complètement différente de tout ce qui a été

vu ces dernières années.

Le risque de contracter

Le coronavirus est en augmentation dans davantage de pays, ce qui atteint un

malgré les efforts des autorités sanitaires du monde entier,

et E3 a également été victime de cette situation, mais avec le plus grand optimisme

Possible, l’ESA a décidé que 2021 serait surprenant.

L’E3 reviendra d’ici 2021

«Nous sommes impatients d’offrir à l’E3

2021 comme une réinvention de l’événement qui permet aux fans, aux médias

la communication et l’industrie du jeu vidéo profitent de cet événement ensemble

dans le monde ».

Jusqu’à présent et après l’annulation de

E3 2020 par coronavirus, divers développeurs qui assisteraient à l’événement

cette année à travers leurs réseaux sociaux, ils ont rendu public leur intention de

proposer toutes leurs actualités via des plateformes numériques, afin

Atteignez tous les passionnés et les fans, comme ce fut le cas avec le Salon

Salon international de l’automobile de Genève.

Malheureusement, tous les exposants

de l’E3 2020 ont indiqué leur position sur l’opportunité de présenter leurs nouvelles

médias numériques, mais nous pensons que ce sera le cas, ce sera pratique et

ils auront un public beaucoup plus large.

Source: LaVerdadNoticias.com

ARP / ROF