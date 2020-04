Leadership, esprit d’équipe et culture d’entreprise à l’ère de COVID-19 – .

Dans le sens des aiguilles d’une montre, en haut à gauche: Mikaela Kiner, PDG de Reverb, EVP Accolade de People and Culture Britt Provost, Kim Vu, responsable mondial de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, Kim Vu et Karl Siebrecht, PDG et cofondateur de Flexe.

La semaine dernière, des dirigeants de la communauté technologique de Seattle ont rejoint une table ronde virtuelle spéciale . pour les membres de . sur la façon dont les entreprises font face à COVID-19. En tant qu’épicentre américain d’origine de l’épidémie de coronavirus, les startups et les géants de la technologie de la région luttent avec son impact depuis des semaines tout en se préparant à un avenir incertain.

La pandémie de coronavirus a eu un impact sans précédent sur la main-d’œuvre. Ses impacts sociaux et économiques poussent les organisations à réfléchir à la planification d’urgence et au pivot. Les dirigeants sont mis au défi de garder les employés connectés et le moral élevé tandis que les routines personnelles et professionnelles, y compris la leur, sont bouleversées.

Pour le tout premier événement virtuel de ., le co-fondateur John Cook a été rejoint par les panélistes Mikaela Kiner, fondatrice et PDG de la société de conseil RH Reverb; Britt Provost, vice-président exécutif chargé des personnes et de la culture au sein de la société de technologie de la santé Accolade; Karl Siebrecht, co-fondateur et PDG de la start-up d’entreposage Flexe; et Kim Vu, responsable de la diversité, de l’équité et de l’inclusion au démarrage Remitly des paiements mobiles.

Regardez la vidéo complète ci-dessous et continuez à lire pour cinq conseils et points à retenir des panélistes qui s’adaptent à la situation en constante évolution:

Communication, communication, communication

Priorité: “L’un des principes les plus importants, sinon le plus important, sur lequel je me rabatte est la communication … Je ne saurais trop insister sur l’importance de si vous pensez que vous communiquez suffisamment, vous êtes probablement à mi-chemin de ce dont vous avez besoin.” – Siebrecht

Sur l’équilibre entre transparence et maintien de perspectives positives: “La transparence ne signifie pas être à 100% transparent à tout moment et nous devons donc toujours faire preuve de jugement et de discrétion. Je pense notamment à “qui est votre public?” Est-ce que ce que vous partagez va être utile? Et aussi, qui a les moyens et la maturité pour traiter différents messages à différents niveaux? » – Kiner

Soyez prêt à écouter: «Il ne s’agit pas seulement de fournir des informations, mais également de s’assurer que ces canaux sont ouverts aux questions et préoccupations. Pour beaucoup de gens, ce n’est même pas qu’ils s’attendent à ce que vous ayez une réponse, ils veulent juste être entendus et reconnus, il y a des angoisses et des peurs que les gens ont et ils sont vus et ils sont appréciés et nous allons passer à travers ensemble. ” – Vu

N’oubliez pas de communiquer la bonne nouvelle: “Si vous êtes optimiste quant à la sortie de votre entreprise ou de certaines parties de votre entreprise, si les gens vont avoir une sécurité d’emploi, il est vraiment important de le communiquer. Nous nous concentrons beaucoup sur la communication des mauvaises nouvelles et des mauvaises nouvelles. » – Kiner

Autres actions entreprises par les panélistes:

Plusieurs réunions standup chaque semaine.

Prenez le temps de faire le tour de chaque personne et de vous enregistrer avant de vous lancer dans les affaires.

Encouragez fortement les appels vidéo, pas seulement l’audio pour voir les réactions des gens et établir des relations.

Gérez les attentes concernant la fréquence des communications. N’oubliez pas de revenir en arrière.

Reconnaissez que les choses ne sont pas normales, vous n’avez donc pas nécessairement à agir ou à être normal.

Compassion pour les autres et pour vous-même

Ne dites pas «désolé»: “L’une de nos nouvelles règles n’est pas de dire” désolé “. Désolé pour les enfants qui sont à l’écran, les animaux domestiques sont dans la chambre, quand les gens font des pauses dans l’après-midi pour vérifier leurs parents pour s’assurer qu’ils vont bien. Et, pour être honnête, pour certaines personnes qui ont juste besoin de faire une petite pause. » – Provost

Défis en matière de garde d’enfants: «Les enfants d’âges différents présentent des défis vraiment différents lorsque tout le monde est à la maison. Les enfants sont à la maison, certains ont une école en ligne et d’autres n’ont pas d’école en ligne. Et en reconnaissant aussi, l’impact que cela a sur nous. Ce n’est pas seulement ça, “oh, nous sommes à la maison et travaillons quarante heures par semaine. Il y a beaucoup plus d’interruptions, beaucoup plus de distraction et beaucoup plus de gens qui ont besoin de notre temps. ” -Kiner

Repenser le travail: «Je pense que cela change la façon dont le travail se déroule parce que nous pensons à l’humain tout entier et à la famille d’une manière différente, en partie parce qu’ils peuvent être à l’écran.» – Provost

Faites face aux choix difficiles avec compassion: «Les questions les plus difficiles que nous obtenons, bien sûr, concernent les personnes et les frais de personnel. Une chose que je suis toujours reconnaissante pour cette communauté, c’est que chaque conversation que nous avons eue à ce sujet, que ce soit avec des chefs d’entreprise, des chefs de file ou des avocats de l’emploi, c’est qu’ils y viennent avec beaucoup de compassion. » – Kiner

Autres actions entreprises par les panélistes:

Nous devons nous assurer que nous sommes les meilleurs de nous-mêmes au fur et à mesure.

Envisagez des écarts de travail ou des approches alternatives au travail afin que les employés puissent être interrompus par des enfants.

Soyez flexible et adaptable aux besoins de chaque employé.

Pratiquez ce que vous encouragez les autres à faire.

Assurez-vous de vous enregistrer avec votre conseiller ou coach plus régulièrement que la normale.

Gardez une trace des leçons apprises dans le moment

Préparez-vous à la «nouvelle normalité»: “Pendant que nous y sommes et que nous essayons de le traverser, il y a beaucoup de” comment pouvons-nous capturer les apprentissages en ce moment donc quand nous sommes de retour dans le monde de la “nouvelle normalité”, quelle est la nouvelle structure de la main-d’œuvre qui va à quoi ressemble ce nouvel environnement de travail pour tout le monde. Nous essayons d’être conscients de la façon de capturer ces apprentissages en cours de route. » – Vu

Se souvenir des leçons du buste dotcom: «L’équipe de direction (chez aQuantive) a pris des mesures claires et décisives tôt et a communiqué très clairement et fréquemment avec tout le monde. Nous avons traversé beaucoup de moments difficiles, mais les gens en sont sortis encore très bien attachés et liés à la culture, très positifs pour l’entreprise. Ce sont des leçons que j’ai apprises sur le tas là-bas, qui restent certainement avec moi aujourd’hui. » – Siebrecht

Tout le monde apprend: «Nous n’avons pas toutes les réponses et tout le monde essaie de faire de son mieux. Dans un esprit de transparence, avoir le dialogue et “je ne sais pas” peut être le commentaire en ce moment. ” – Provost

Les avantages de freiner: “Nous avons tous vu à quoi cela ressemble et se sent comme ralentir un peu et il y a du bon là-dedans. Je pense que les gens voudront peut-être garder une partie de cela même lorsqu’ils retournent au travail. » – Kiner

Autres actions entreprises par les panélistes: Créez de nouveaux documents pour capturer les apprentissages du moment.

Encouragez la communauté

Faire une déclaration: “Donner le ton que nous vivons ici, nous appartenons, nous allons prendre soin de cette communauté, a aussi vraiment calmé beaucoup de bords autour de l’organisation.” – Provost

Il y a plus de partage: “Le fait que les gens soient obligés de se connecter et de partager un peu d’humour a été vraiment sain et nous allons certainement le faire avancer.” – Kiner

Apprendre à se connaître: “Nous obtenons des informations différentes sur les gens, comment ils vivent et qui ils sont.” – Provost

Considérez ce que les autres vivent: “Quel est l’environnement changeant pour nos clients? Quels sont leurs besoins en ce moment en dehors de notre produit? Afin que nous puissions vraiment comprendre ce qui va être le meilleur cas d’utilisation pour servir nos clients pendant cette période. » – Vu

Encouragez la philanthropie: “Ils ont trouvé une organisation locale qui pourrait utiliser de l’aide et ont géré un disque dur interne … nous n’avons pas beaucoup d’argent à mettre mais nous avions un budget et nous l’avons avancé. La société nous a jumelés en trente-deux minutes. C’était une façon amusante de rassembler les gens et de bâtir une communauté, les gens peuvent briller. » – Siebrecht

Autres actions entreprises par les panélistes:

Organiser des activités d’équipe amusantes telles que des petits déjeuners virtuels, des déjeuners, des happy hours ou des conversations en petit groupe.

Trouvez des moyens pour les personnes qui n’interagiraient pas normalement au sein de l’organisation de se mêler.

Rendez les cadres supérieurs disponibles, rejoignez des hangouts virtuels ou organisez des conversations hebdomadaires au coin du feu.

Connectez-vous avec des collègues autour d’intérêts communs comme l’exercice ou le tricot, comme «Reknitly».

Incluez des enfants, des animaux de compagnie et des conjoints dans des hangouts virtuels.

Planifiez à l’avance et ayez de l’espoir

Revenez à votre plan d’affaires: «Recherchez les opportunités de créer une option, s’il y a de l’argent que vous alliez dépenser la semaine prochaine et que vous pourriez retarder de quatre semaines, il y a beaucoup d’option en particulier, surtout si cela n’a pas d’impact sur ce que vous dépensez. ” – Siebrecht

Envisagez des solutions créatives pour réduire les coûts de personnel: «Certaines personnes devront procéder à des réductions et des licenciements réels, auquel cas nous voulons réfléchir au nombre de préavis que vous pouvez donner aux gens, pouvez-vous leur donner une indemnité, pouvez-vous payer pour la continuation de leurs prestations pendant une certaine période. Quelles sont toutes les choses que vous pouvez faire pour les soutenir du mieux que vous le pouvez? » – Kiner

L’opportunité de l’innovation: “C’est dans des moments comme ceux-ci où les façons normales de faire les choses ne se font pas que nous devons nous appuyer sur de nouvelles innovations et bas et voir certaines de ces nouvelles innovations fonctionnent vraiment bien.” – Siebrecht

«Je suis vraiment excité non seulement pour la télémédecine, mais aussi pour les innovations qui en découleront dans différents secteurs.» – Vu

Cherchez de l’inspiration auprès des autres: «Cette communauté réaffirme ma foi en l’endroit où nous vivons, qui nous sommes, comment nous faisons les choses. Ce n’est pas facile en ce moment, mais je vois tant de moments de grâce et de beauté, comment nous nous réunissons. ” – Provost

Intéressé par les futurs événements virtuels réservés aux membres? En savoir plus sur les abonnements ..