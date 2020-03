Leafly licencie 91 employés supplémentaires, éliminant ainsi plus de 50% du personnel en 2020 – .

PDG de Leafly, Tim Leslie.

(Photo de Daniel Berman via Leafly)

Leafly a licencié 91 employés lundi, deux mois seulement après avoir supprimé 54 postes dans la marque de cannabis en ligne. La startup de Seattle, qui employait autrefois environ 300 personnes, compte maintenant 140 employés.

La société a attribué les licenciements à l’épidémie de coronavirus qui a effrayé les investisseurs.

“Nous avons le cœur brisé de devoir laisser autant de personnes talentueuses partir en un temps aussi incertain”, a déclaré Tim Leslie, PDG de Leafly, dans un communiqué à .. “Bien que Leafly continue de croître et de déployer rapidement des services de ramassage et de livraison pour les détaillants et les marques à travers l’Amérique du Nord, COVID-19 a secoué les marchés financiers mondiaux et a mis en pause les investissements en capital que nous attendions.”

Les employés ont reçu une semaine d’indemnité de départ. Leslie a déclaré que l’effectif réduit de Leafly permettra à l’entreprise d’être «financièrement autonome» pendant la pandémie.

Les mandats de distanciation sociale font monter en flèche les ventes de dispensaires, a rapporté Business Insider. Les magasins restent ouverts car les États, dont la Californie, jugent l’industrie du cannabis «essentielle».

En janvier, Leafly a licencié 18% de ses effectifs. Leslie a déclaré que ces licenciements étaient en réponse aux «réalités du marché des secteurs de la technologie et du cannabis».

Nouveau guide sur le cannabis de Leafly. (Image Leafly)

Leafly est une ressource en ligne et basée sur les applications pour les informations et les vendeurs de cannabis. Il publie également des nouvelles liées au cannabis. En octobre, Leafly a lancé un site Web renommé et un guide interactif sur le cannabis, qui utilise les données et la conception pour créer un langage visuel pour la plante.

Leafly a embauché 150 employés en 2019 et a déménagé dans un plus grand bâtiment du siège social l’année dernière pour s’adapter à la croissance avant de mettre en œuvre un ralentissement du recrutement.

Le trafic Internet mondial et l’engagement du site ont diminué au cours des derniers mois, selon les données d’Alexa. Des ressources concurrentes telles que weedmaps.com et wikileaf.com ont vu le trafic augmenter.

Leafly est la dernière d’une série d’entreprises de Seattle à licencier des employés en raison de l’épidémie de coronavirus. Le Pacific Science Center a laissé plus de 300 personnes partir. Start-up de co-travail The Riveter et Armoire Service de location de vêtements utilisent une politique de l’État de Washington qui permet aux entreprises de mettre leurs employés en suspension temporaire, ou «standby», qui permet aux travailleurs de percevoir des allocations de chômage dans l’espoir de retourner au travail dans les huit semaines.