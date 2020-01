Leafly réduit de 18% ses effectifs pour aligner ses activités sur les «réalités du marché» de l’industrie de la technologie et du cannabis – .

PDG de Leafly, Tim Leslie.

(Photo de Daniel Berman via Leafly)

La société Leafly, basée à Seattle, a mis à pied 54 employés, soit 18% de ses effectifs, a appris .. 33 personnes ont quitté le siège social de Seattle.

Leafly a coupé les rôles «pour aligner plus étroitement nos opérations commerciales avec les réalités du marché des secteurs de la technologie et du cannabis dans lesquels nous opérons», selon une déclaration du PDG Tim Leslie (lire en entier ci-dessous).

L’entreprise possède un bureau supplémentaire à Baltimore, Austin et Toronto, ainsi que des travailleurs à distance à travers le monde.

Leafly fournit des informations et des services sur le cannabis via son site Web et ses applications, connectant les consommateurs aux détaillants et aux marques. Il publie également des nouvelles liées au cannabis.

Leslie est un ancien cadre d’Amazon Prime Video qui a rejoint la société en mars dernier après la destitution de l’ancien PDG Chris Jeffery l’année dernière.

Le PDG a déclaré aux employés à la fin de l’année dernière que Leafly mettait en œuvre un effort à l’échelle de l’entreprise pour limiter les dépenses et ralentir l’embauche. Leslie a indiqué que les déménagements étaient nécessaires pour intégrer les 150 nouveaux employés qui se sont joints à nous en 2019 – doublant ainsi la taille de l’entreprise.

Leafly a emménagé dans un plus grand bâtiment du siège social l’année dernière pour s’adapter à la croissance.

Le trafic Internet mondial et l’engagement du site ont diminué au cours des derniers mois, selon les données d’Alexa. Des ressources concurrentes telles que weedmaps.com et wikileaf.com ont vu le trafic augmenter.

(Image Leafly)

Leafly opère en tant que société indépendante depuis février lorsqu’elle a été séparée de l’ancien propriétaire Privateer Holdings, une société de capital-investissement basée à Seattle. Privateer a fusionné avec la société de cannabis Tilray, l’une de ses sociétés de portefeuille, en décembre.

Cy Scott, Brian Wansolich et Scott Vickers ont fondé Leafly en 2010. Ils sont tous partis après l’acquisition pour lancer une autre entreprise de marijuana dans la région de Seattle, Headset.

Leafly fait partie d’une multitude de startups – dont beaucoup du Pacifique Nord-Ouest – surfant sur une vague massive d’intérêt pour le cannabis alors que la légalisation de la marijuana récréative et médicale augmente. Le financement des sociétés de cannabis a plus que doublé de 2017 à 2018 pour atteindre 1,3 milliard de dollars, selon Crunchbase.

Leafly a 17 rôles ouverts sur sa page d’emplois. La société a levé 2,3 millions de dollars dans un tour d’obligations convertibles en octobre, selon un dossier de la SEC.

Avec Leslie, Leafly a embauché plusieurs cadres clés en 2019, faisant appel à des employés expérimentés tels que Dave Cotter, directeur des produits; Yoko Miyashita, avocate générale; Tracie Wurlitzer, vice-présidente des ressources humaines; Laura Morarity, vice-présidente des affaires corporatives; et Anya Edstrom, vice-présidente du marketing. Kirk Beardsley est devenu directeur des opérations en juillet, mais il est parti le mois dernier.

Voici la déclaration complète de Leslie:

«Aujourd’hui, nous avons supprimé les rôles de 54 personnes talentueuses afin d’aligner plus étroitement nos opérations commerciales avec les réalités du marché des secteurs de la technologie et du cannabis dans lesquels nous opérons. Ces personnes ont investi leur temps et leur passion pour aider les autres à en apprendre davantage sur le cannabis et pour permettre aux détaillants, aux médecins et aux marques de se connecter avec eux. Nous sommes très reconnaissants pour chacun d’eux et pour leur travail.

Nous entrons dans 2020 après une année record en termes d’innovation. En 2019, nous avons lancé le Leafly Cannabis Guide pour aider les gens à en savoir plus sur les variétés de cannabis. Notre équipe éditoriale a continué à fournir des rapports exceptionnels, notamment une couverture de premier plan d’EVALI. Nous avons lancé de nouveaux outils et services pour les détaillants et les marques et élargi notre service de collecte Leafly. Et nous avons lancé Leafly Market afin que nos clients puissent obtenir une sélection organisée de CBD dérivé du chanvre livré directement à leur porte. En 2020, vous pouvez vous attendre à ce que Leafly fournisse encore plus d’innovation pour aider les gens à découvrir, trouver et acheter du cannabis, tout en renforçant les activités des détaillants, des médecins et des marques.

Aujourd’hui est une dure journée chez Leafly. Nous souhaitons le meilleur à nos collègues alors qu’ils poursuivent les prochaines étapes de leur carrière. Nous nous tournons vers l’innovation continue au service de nos clients et de l’industrie du cannabis. »