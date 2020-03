League of Legends Teamfight Tactics arrivera sur Android demain

la Riot Games semble avoir tenu sa promesse. En janvier, les créateurs du MOBA le plus célèbre et le plus populaire au monde avaient rapporté que leautobattler inspiré de l’univers de League of Legends viendrait aux smartphones Android vers la mi-mars. Apparemment, l’attente est sur le point de se terminer: selon ce qui a été communiqué par Eurogamer, en fait, Tactiques Teamfight sera disponible pour les smartphones compatibles à partir de demain, Jeudi 19 mars.

Teamfight Tactics, préinscrivez-vous pour que le jeu soit notifié lorsqu’il sera disponible

Pour le moment, cependant, il est encore possible pré-inscription à Teamfight Tactics, afin que vous receviez une notification dès que le jeu est disponible. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de jeu vidéo, Tactiques Teamfight se compose d’un bataille PvP au tour par tour dans lequel les joueurs devront choisir, déployer et améliorer les héros de League of Legends qui sont tirés d’une liste en constante évolution. Il est également pris en charge sur Cross-Play, dès que le jeu est également disponible pour les tablettes et les smartphones, il sera possible de jouer avec et contre des joueurs exécutant le titre depuis un PC.

Il n’y a toujours pas de nouvelles, cependant, sur la date de sortie de League of Legends: Wild Rift, la version mobile du MOBA le plus populaire au monde. Cela présentera un nouvelle carte, un gameplay classique 5vs5 et environ quarante champions au débutainsi que des animations et des systèmes de jeux conçus pour s’adapter à la plate-forme mobile. Dans ce cas également, en attendant la sortie du titre pour les smartphones et tablettes compatibles, il est possible pré-inscription au jeu sur le Google Play Store.