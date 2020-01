League Of Legends, tournoi reporté en raison de Coronavirus

L’un des tournois League of Legends les plus importants de Chine, appelé LPL, a été reporté à une date ultérieure. La motivation apportée par les organisateurs est totalement portée par le récente flambée de coronavirus affectant la région asiatique.

Le tournoi était sur le point d’entrer dans la deuxième semaine d’activité. En fait, il était actuellement suspendu pour les célébrations du Nouvel An chinois et le retour à l’action devait avoir lieu le 5 février. Le programme complet comprenait deux matchs par jour pour tous les jours de l’événement.

Malheureusement, la confirmation du report est arrivée via le compte Twitter officiel du tournoi. Le message indique que la principale motivation est pour la sécurité des joueurs et des fans. Le tournoi reprendra lorsqu’il sera possible d’assurer la santé de tous les participants.

Un tournoi de League of Legends en Chine a été reporté

Nous avons décidé de reporter la semaine 2 de la LPL jusqu’à ce que nous puissions assurer la sécurité et la santé de nos joueurs et fans.

À nos fans, nous nous excusons sincèrement qu’il en soit ainsi et nous partagerons toutes les informations dès que possible.

Restez en sécurité et merci à tous pour votre soutien!

– LPL (@lplenglish) 26 janvier 2020

Les organisateurs du tournoi s’excusent auprès de tous les fans et équipes et certainement de nouvelles informations seront publiées au cours des prochains jours. Pour le moment, il n’est pas possible de déterminer quand le tournoi reprendra, et encore moins quand l’urgence du Coronavirus reviendra.

En fait, l’épidémie était plus grave que prévu et il n’a pas été possible d’estimer l’impact sur la population. Dès que nous aurons plus de détails sur le confinement du Coronavirus la situation en Chine s’améliorera certainement.

Rappelons que durant la première semaine de la LPL, les meilleures équipes de League of Legend ont concouru. Cet événement est le premier de 2020 et tcomme JD Gaming, eStar, Invictus Gaming, Top Esports et Bilibili Gaming ont catalysé l’attention.