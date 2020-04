Leak affirme qu’AirPower pourrait être la clé du premier iPhone sans port – .

Les ingénieurs d’Apple sont censés travailler sur une nouvelle version de l’AirPower, qui est un appareil crucial pour un futur iPhone sans ports.

Un responsable YouTube explique que le nouveau prototype AirPower dispose de la même puce que l’iPhone X pour gérer dynamiquement la puissance et la chaleur.

On ne sait pas si cet accessoire serait prêt à temps pour le lancement de l’iPhone 12, mais les premières images et rendus de l’AirPower relancé ont déjà fui.

Lorsque Apple a dévoilé l’iPhone 8 et l’iPhone X en septembre 2017, la société a également annoncé un tapis de chargement sans fil universel appelé AirPower. C’est l’année où l’iPhone a finalement obtenu le support de la recharge sans fil. Mais AirPower était censé être plus qu’un chargeur sans fil «stupide» vous obligeant à placer un produit au bon endroit. Il pourrait également recharger plusieurs appareils sans fil en même temps, y compris l’iPhone, l’Apple Watch et les AirPods.

Cependant, l’accessoire n’était pas prêt au début de 2018, puis Apple est devenu sombre. Enfin, en mars 2019, l’AirPower a été annulée. Le problème avec l’AirPower, selon les rapports, était qu’il surchauffait.

Mais il s’avère que le projet n’a pas été complètement abandonné. L’appareil AirPower est toujours en cours de développement, dit un bailleur, et c’est un élément essentiel en ce qui concerne les plans d’Apple de fabriquer un téléphone de nouvelle génération.

Il peut sembler que nous avons atteint le sommet de la conception de smartphones, mais les fabricants de combinés n’ont pas encore perfectionné le téléphone. Le but est d’augmenter l’affichage afin qu’il occupe tout l’avant de l’appareil, en éliminant les boutons et les ports. Apple travaille sur cette vision depuis des années et nous pouvons être plus proches que prévu.

Trois choses doivent se produire pour que l’iPhone sans fil devienne réel. Tout d’abord, l’encoche doit disparaître et tous les capteurs Face ID doivent être placés sous l’écran. Deuxièmement, les vitesses de transfert sans fil AirDrop doivent être plus rapides et prendre en charge des fichiers de données plus volumineux. Enfin, l’iPhone doit prendre en charge la charge sans fil rapide.

Selon les rapports, l’encoche se rétrécit sur les modèles d’iPhone 12 de cette année, mais cela pourrait prendre un certain temps jusqu’à ce que l’avis disparaisse. Apple pourrait cependant faire plus de progrès sur les deux autres fronts. Il travaille sur une nouvelle spécification Wi-Fi appelée 802.11ay pour une utilisation «ultra courte portée». Et Apple développe un modèle AirPower remanié, qui ne surchauffera pas.

Jon Prosser, YouTuber bien connu et la source d’une myriade de fuites récentes, a partagé plus de détails sur les plans AirPower renouvelés d’Apple sur Twitter et YouTube:

Mise à jour AirPower (2):

Apple estime qu’il est «nécessaire de pousser l’iPhone sans port»

Nom de code «Callisto» (identique à l’original)

Bobines d’émetteur moins nombreuses mais plus grandes que V.1 (essayant de résoudre la surchauffe avec moins de chevauchement)

Le matériau du prototype est un cuir blanc, au lieu du silicone d’origine pic.twitter.com/BpHG3rbAY5

– Jon Prosser (@jon_prosser) 24 mars 2020

Selon un tweet de la mi-mars, Apple a besoin d’AirPower «pour pousser l’iPhone sans port» à l’avenir. C’est pourquoi le projet a été ressuscité, ou peut-être jamais totalement mort. Prosser a suivi l’histoire il y a quelques jours, en publiant une nouvelle photo du prototype «C68» qui est actuellement entre les mains des ingénieurs Apple travaillant à domicile en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus:

Pendant leur travail à domicile, les ingénieurs de l’équipe «Partage et proximité» d’Apple reçoivent des prototypes d’unités appelées «C68».

On leur demande de travailler sur la communication logicielle entre les appareils pour un «futur produit» doté d’un A11 pour «gérer dynamiquement la chaleur». pic.twitter.com/q4UvnF4ksx

– Jon Prosser (@jon_prosser) 10 avril 2020

Le bailleur s’est ensuite tourné vers YouTube pour expliquer son scoop en détail.

L’AirPower d’origine n’a pas fonctionné à cause de l’Apple Watch, a déclaré Prosser. Le portable utilise une méthode de charge propriétaire, et les unités AirPower surchauffent souvent et prennent feu. Apple aurait fait fabriquer 50 000 unités AirPower à un moment donné, mais a décidé de ne pas lancer le produit.

En utilisant l’A11, ce nouveau prototype a la capacité d’acheminer l’énergie vers des régions de bobine spécifiques et peut attendre dynamiquement que les températures chutent avant d’appliquer plus de puissance – l’empêchant de surchauffer.

La technologie est assez incroyable.

– Jon Prosser (@jon_prosser) 10 avril 2020

Le nouveau prototype, vu dans le tweet ci-dessus, ainsi que dans l’image maquette qui suit (également de Prosser), dispose de la puce A11 de l’iPhone X. C’est une mise à niveau du processeur A10 utilisé dans la version précédente, mais ce n’est pas pour une puissance de traitement supplémentaire: l’A11 est la première puce de la série A à gérer intelligemment la dissipation thermique.

La puce est censée acheminer la puissance vers des bobines spécifiques de l’accessoire et la couper lorsque certaines zones surchauffent. Si la région où l’Apple Watch est placée surchauffe, la puce coupe simplement l’alimentation et attend que la température baisse. Les autres appareils continueraient de se charger.

On ne sait pas quel type de vitesses de charge l’AirPower prendra en charge. Un iPhone sans port devrait offrir un support de charge sans fil rapide et fonctionner sur n’importe quel chargeur Qi, pas seulement sur AirPower. Le Huawei P40 Pro prend en charge la charge sans fil de 40 W, et le OnePlus 8 Pro aurait également une charge sans fil de 30 W. Le Galaxy S20 prend en charge la charge sans fil de 15 W, tandis que l’iPhone 11 monte à 7,5 W. On ne sait pas quel type de vitesses l’iPhone 12 devra offrir.

Prosser a déclaré sur un podcast que l’appareil pourrait coûter 250 $ lors de son lancement au quatrième trimestre 2020 ou au premier trimestre 2021. C’est si Apple le lance, bien sûr. Cela peut sembler beaucoup pour un chargeur sans fil, mais l’AirPower serait toujours un accessoire unique, que les fans d’Apple qui possèdent plusieurs appareils pourraient apprécier.

Une fuite de Ming Chi-Kuo a déclaré qu’Apple abandonnerait le connecteur Lightning de l’iPhone qui succédera à la série iPhone 12 de cette année. La seule façon d’y arriver est de se lancer dans la recharge sans fil ou de remplacer le port Lightning par USB-C.

Les fuites de Prosser ont rencontré une résistance, et il pourrait encore se tromper sur AirPower. Mais le YouTuber a été le premier à nous donner les prix corrects de la gamme Galaxy S20, et bon nombre de ses récentes fuites liées aux coronavirus concernant Apple se sont réalisées. La vidéo complète sur le renouveau d’AirPower suit ci-dessous.

