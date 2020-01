Leak dit que le nouveau Pixel 4a de Google aura une nouvelle fonctionnalité à laquelle personne ne s’attendait – .

Google fabrique une nouvelle série de téléphones Pixel abordables après le succès du Pixel 3a, et sans surprise, la série Pixel 4a a fui il y a quelques semaines. À ce moment-là, nous avons appris que les nouveaux téléphones de Google résoudraient le pire problème avec le Pixel 4. Le produit phare de Google fin 2019 (ci-dessus) est assez moche, compte tenu du type de conceptions que toutes les autres entreprises du secteur utilisent. Le Pixel 4 n’a pas l’encoche laide du Pixel 3 XL, mais ce n’est pas beau, avec un design qui crie début 2017. Le Pixel 4a pourrait faire plusieurs compromis en termes de spécifications, mais il aura l’air beaucoup plus moderne , comme les téléphones des principaux concurrents de Google. Et si l’on en croit cette nouvelle fuite, le Pixel 4a pourrait également offrir une fonctionnalité clé qui fait défaut aux téléphones Pixel 4 habituels.

Comme Apple, Google a décidé de ne pas lancer de téléphone Pixel 5G l’année dernière – voici les commentaires du vice-président de la gestion des produits de Google, Brian Rakowski, de la mi-octobre:

Il y arrivera. Mais ce n’est pas le bon moment pour acheter un téléphone 5G. Du point de vue du déploiement — la couverture n’est pas largement disponible dans suffisamment d’endroits pour que suffisamment d’utilisateurs puissent en bénéficier —[and] du point de vue du matériel et du téléphone, il est toujours énergivore [and] immature.

Il y a du travail à faire là-bas. Nous le suivons de près et nous sortirons un téléphone lorsque nous sentirons que c’est le bon moment pour les utilisateurs, mais ce n’est pas le moment.

Cela nous amène à la dernière fuite de Pixel 4a, gracieuseté des développeurs xda, qui suggère que le téléphone Android moins cher pourrait bénéficier de la prise en charge 5G. Google travaille apparemment sur trois nouveaux appareils distincts, Sunfish, Redfin et Bramble, qui peuvent être liés à trois téléphones Pixel 4a. Fait intéressant, un rapport publié il y a quelques jours indiquait qu’il n’y aurait pas de Pixel 4a XL dans les magasins ce printemps.

Par xda, Sunfish est le nom de code d’un appareil basé sur le Snapdragon 730 SoC, une puce de milieu de gamme qui pourrait alimenter la version 4G du Pixel 4a. Sunfish a deux branches de développement, dont Android 10 et Android 11. Redfin est plus intéressant, car il est basé sur la nouvelle plate-forme Snapdragon 765 de Qualcomm qui comprend la 5G intégrée. L’appareil est en cours de développement avec Android 10 à bord, comme prévu. Bramble est également basé sur la même version de puce 765, mais contrairement à Redfin, il n’est pas associé à une société ODM. La filiale de Foxconn, FIX Mobile, fabriquera Redfin, selon le rapport.

Le nombre de versions de Pixel 4a que Google lancera n’est pas clair, mais la rumeur sur Sunfish est parfaitement logique. Un téléphone Snapdragon 730 4G Pixel 4a est ce que vous attendez de Google cette année. Mais la version 5G? Ce serait une surprise. Pourtant, la perspective que Google lance un téléphone Pixel 5G abordable qui ressemble mieux que le produit phare Pixel 4 pourrait être excitante pour les acheteurs qui cherchent à utiliser la 5G cette année.

