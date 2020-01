Leak dit que “Marvel’s Spider-Man 2” ne sera pas prêt pour le lancement de la PS5 cet automne – .

Spider-Man de Marvel s’est avéré être un énorme succès pour Sony, il n’est donc pas surprenant d’entendre une suite en préparation. Une nouvelle fuite révèle de nombreux détails sur le prochain Spider-Man 2, ainsi que la fenêtre de lancement du nouveau jeu. Autant que vous aimeriez entendre le jeu sera prêt pour la date de lancement de la PS5 fin 2020, cela ne se produit apparemment pas. Spider-Man 2 sera présenté cette année, mais sera lancé en vacances 2021.

La nouvelle vient d’un Redditor qui prétend avoir une source proche du développeur Insomniac:

L’objectif est les vacances 2021 avec une révélation cette année. (Je ne sais pas quand, Sony fait les choses différemment cette année).

Le jeu utilisera le même paramètre de monde ouvert que le premier opus, mais comportera un monde encore plus grand qui comprendra Manhattan, Queens et Brooklyn. De plus, une partie du jeu se déroulera en hiver. Spider-Man 2 présentera également un tas de nouveaux méchants, selon Redditor v17447377, y compris “Venom, Green Goblin, Carnage Mysterio, le lézard, Cardiac et quelques autres”.

Miles Morales est toujours un personnage jouable, avec des pouvoirs qui seront légèrement différents de ceux de Peter Parker. Cependant, Peter est le héros principal du jeu, et le casting de soutien du premier jeu reviendra – cela inclut “Flash Thompson, Harry Osborn, Ben Urich, Aaron Davis, Eddie Brock et plus”.

Insomniac aurait ajouté un nouveau mécanisme de donjon semblable à Diablo pour randomiser les crimes dans la ville:

Apparition dans différents types de crimes dans différentes situations avec des rencontres aléatoires. Par exemple, un vol de banque peut se produire, mais il différera par le placement de l’ennemi, différents types de rencontres de combat (furtif ou combat traditionnel), différents types d’ennemis, différentes configurations de combat et mini objectifs, etc. Cela sera présenté tout au long des jeux. système criminel. Varier chaque rencontre pour une capacité de rejeu élevée. Ce sont quelques autres choses que j’entends sur le jeu mais que je ne peux pas vérifier pour le moment. Par ailleurs, d’importants travaux de moteur sont en cours et Insomniac adopte davantage d’avancées technologiques. L’un étant la photogrammétrie.

Bien que Spider-Man 2 ne soit pas disponible pour PS5 cette année, vous ne devriez pas avoir de problème à jouer le titre original sur la nouvelle console, car la nouvelle PlayStation devrait être rétrocompatible avec tous les titres PS4.

