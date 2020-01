Leaker dit que le Galaxy Z Flip de Samsung pourrait résoudre le pire problème avec le Fold original – .

Samsung dévoilera plusieurs nouveaux smartphones phares en moins d’un mois, dont la série Galaxy S20, qui sera disponible en trois tailles, et le Galaxy Z Flip, qui sera le deuxième smartphone de la société avec un écran OLED pliable. Alors que la série S20 est apparue dans un nombre croissant de fuites au cours des deux derniers mois, les rumeurs Z Flip ont été beaucoup plus rares. Pourtant, nous avons appris pas mal de détails sur les fuites couvrant le Z Flip, qui était appelé Galaxy Fold 2 et Galaxy Bloom, et nous avons maintenant des raisons de croire que l’une des rumeurs les plus excitantes sur le combiné pourrait être vraie: Samsung a peut-être résolu le pire problème avec le Galaxy Fold.

L’année dernière, nous vous avons dit à plusieurs reprises de ne pas acheter le Galaxy Fold pliable, un téléphone livré avec des avertissements et des instructions ennuyeux sur la façon de gérer l’écran afin qu’il ne se casse pas. C’était un morceau de ferraille, et c’est pourquoi il a fallu le retarder de cinq mois pendant que Samsung essayait de comprendre comment réparer l’horrible design du téléphone. Fin avril, nous avons appris qu’il y avait deux façons différentes de ruiner l’écran. L’une impliquait le retrait manuel d’un film de plastique qui ressemblait à un protecteur d’écran jetable, mais qui était en fait une couche de l’écran. L’autre était plus passif – des débris pouvaient pénétrer dans le téléphone et l’endommager de l’intérieur.

Même après les réparations, l’écran du Galaxy Fold avait un énorme “défaut” que Samsung ne pouvait pas corriger. L’écran était en plastique, pas en verre, ce qui le rendait sujet aux rayures et aux dommages. C’est pourquoi le combiné est accompagné de tant d’avertissements dans la boîte. Le verre ne se plie pas facilement, ce qui a obligé Samsung à utiliser un polymère à la place.

Cela nous amène à une rumeur récente selon laquelle le Galaxy Fold 2, comme on l’appelait à l’époque, comporterait une fine couche de verre pliable au-dessus de l’écran OLED au lieu de plastique. Corning a développé un tel verre depuis un certain temps maintenant, mais il n’est pas clair s’il fournira des couvertures d’écran à Samsung pour le Galaxy Z Flip.

Avance rapide jusqu’à cette semaine, date à laquelle nous avons appris que le prochain Samsung pliable s’appellera Galaxy Z Flip. Désormais, le bailleur de confiance Max Weinbach dit qu’il est en mesure de confirmer que la couche supérieure de l’écran sera bien du verre.

Samsung était très intelligent avec le Galaxy Z Flip (vient de recevoir le mot c’est le nom.)

Ils utilisent du verre ultra fin et du plastique. Samsung superposera un plastique sur le verre ultra mince pour une protection supplémentaire. S’il est rayé, ce n’est que le plastique et non l’écran.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 14 janvier 2020

Selon Weinbach, Samsung combine du verre ultra-mince et du plastique pour le Galaxy Z Flip. Samsung placera apparemment une couche de plastique sur le verre pour une protection supplémentaire. Le tweet ne mentionne pas si le verre est continu, et donc pliable, mais cela semble être l’implication. Samsung pourrait utiliser du verre pour les parties supérieure et inférieure de l’écran et le polymère pliable sur la charnière, mais j’espère que ce ne sera pas le cas.

Le Galaxy Flip Z dispose d’une batterie de 3300 mAh. Avec le Snapdragon 855, cela devrait être assez bien dans tout. Environ la même batterie en direct que le S10 de taille moyenne.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 14 janvier 2020

Dans un autre tweet, Weinbach a déclaré que le Galaxy Z Flip comportera un processeur Snapdragon 855 et une batterie de 3300 mAh, spéculant que le téléphone devrait offrir la même autonomie que le Galaxy S10.

Source de l’image: Lee Jin-man / AP / Shutterstock

.