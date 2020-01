Leaker révèle une superbe option de couleur bleu marine pour l’iPhone 12 – .

Il faudra encore plusieurs mois avant que la gamme iPhone 12 ne soit officiellement dévoilée, mais les fuites et les rumeurs affluent déjà, même si la nouvelle année vient à peine de commencer. Parmi les friandises que nous connaissons déjà: l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max comporteront une nouvelle configuration de caméra arrière et ils auront toujours une encoche géante, plus de l’acier plat sur les bords. La gamme comprendra également la prise en charge 5G et se déclinera en versions 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces qui comportent également des écrans OLED et des lunettes de 2 mm.

Pendant ce temps, un baffle avec un bilan mixte mais souvent précis est sorti avec une nouvelle prédiction par rapport aux options de couleur disponibles des téléphones. Le leaker Max Weinbach semble penser qu’au moins l’un des combinés de l’iPhone 12 viendra dans une nouvelle finition bleu marine, peut-être pour remplacer l’option iPhone 11 vert minuit.

Il a partagé sa prédiction avec la chaîne YouTube EverythingApplePro, qui l’a incorporée dans la vidéo que vous pouvez regarder ci-dessus.

Cela marque une nouvelle fuite intrigante à mettre dans le seau avant la sortie officielle plus tard cette année de cinq nouveaux modèles d’iPhone en tout, y compris le soi-disant iPhone SE 2 avec un écran de 4,7 pouces. Ajoutez celui-ci aux trois que nous avons notés ci-dessus, ainsi qu’un modèle supplémentaire de 6,1 pouces. Beaucoup de ces premières révélations proviennent du meilleur initié d’Apple au monde, Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities.

Parmi les prédictions passées de Weinbach, il a correctement révélé en mai de l’année dernière qu’une nouvelle couleur vert clair viendrait sur l’iPhone 11, bien qu’il ait dit qu’il remplacerait le jaune, lorsque les deux options resteraient disponibles. Là où ses prédictions se sont avérées fausses, citons son estimation qu’Apple inclurait une application de calculatrice native dans iOS 13, ce qui n’est pas arrivé. En attendant, regardez la vidéo pour avoir une idée de ce à quoi ressemblerait un modèle tout-bleu iPhone 12. Semble assez attrayant, non?

.