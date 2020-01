L’Echo Dot coûte normalement 50 $, mais vous pouvez obtenir un point et 2 ampoules Philips Hue pour 45 $ – .

Si vous fouillez en ce moment sur Amazon, vous constaterez que l’Echo Dot de 50 $ est en vente pour 35 $. Vous pouvez également trouver des ampoules LED blanches Philips Hue pour seulement 10 $ chacune lorsque vous achetez un pack de 4 ampoules renouvelées, et c’est certainement un excellent prix. Mais devinez ce qui se passe lorsque vous les combinez et prenez le pack Echo Dot avec les ampoules intelligentes A19 de Philips Hue White. Ensemble, ils ne coûtent que 44,99 $, ce qui revient à acheter deux ampoules blanches Philips Hue neuves pour 5 $ par pièce tout en économisant 15 $ sur l’Echo Dot!

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Ce pack contient Echo Dot (3e génération) – charbon et l’ampoule intelligente A19 Philips Hue White, pack de 2, compatible Bluetooth et Zigbee

Certifié pour les humains – Ces ampoules Philips Hue sont certifiées pour les appareils humains – sans difficulté, sans bricolage, sans stress. Aucune patience nécessaire, c’est en fait simple.

Rencontrez Echo Dot – Notre enceinte intelligente la plus populaire avec un design en tissu. C’est notre enceinte intelligente la plus compacte qui s’intègre parfaitement dans les petits espaces.

Simple à configurer – Connectez facilement ces lampes intelligentes Philips Hue à Echo Dot (3e génération) via Bluetooth, aucun concentrateur requis. Allumez simplement votre ampoule et dites «Alexa, découvre les appareils».

Connectez vos lampes intelligentes Philips Hue à Alexa pour un contrôle vocal facile. Réglez vos lumières pour qu’elles s’allument progressivement avant votre alarme pour imiter le lever du soleil. Demandez simplement: «Alexa, réveille-moi à 7 heures du matin avec des lumières»

Contrôle vocal de votre maison intelligente – Allumez les lumières, réglez les thermostats, verrouillez les portes et plus encore avec des appareils connectés compatibles.

