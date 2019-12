L'éclipse solaire de «Ring of Fire» de cette semaine marquera le coup d'envoi de 2019 – .

2019 a été une grande année pour les observateurs du ciel, avec des lancements de fusées à un rythme rapide et furieux, des roches spatiales flashy tombant du ciel, et encore un autre visiteur interstellaire parcourant notre système solaire. Maintenant que l'année approche à sa fin, certaines parties de notre planète seront traitées avec un dernier bonbon cosmique pour les yeux. Le 26 décembre, une éclipse solaire dite de «Ring of Fire» traversera des parties de l'Europe, de l'Asie et de l'Australie. De gros morceaux de Singapour et des Philippines auront les meilleures chances d'avoir un aperçu.

Comme l'explique ScienceAlert, l'effet «Anneau de feu» est dû à la distance actuelle entre la Terre et la Lune. Lorsque la Lune est à une plus grande distance de la Terre sur son orbite (comme ce sera le cas pendant l'éclipse), la Lune est plus petite dans le ciel, permettant à une plus grande partie du Soleil de jeter un œil sur ses bords. Cela s'appelle une éclipse annulaire, par opposition à une éclipse totale, et cela crée un anneau de feu entourant la silhouette de la Lune, tandis que certaines éclipses solaires ressemblent plus à une lueur chaude.

Voici une petite animation pratique qui montre le chemin de l'éclipse, le point rouge étant le lieu de visualisation principal et la zone ombragée qui l'entoure offrant une visibilité partielle:

Le pire, c'est que si vous êtes dans les Amériques ou dans la majeure partie de l'Europe, il n'y a aucun moyen de profiter de l'éclipse en direct. Cependant, si vous êtes sur le chemin de l'éclipse – et que vous avez la chance d'avoir un ciel dégagé pendant les heures de grande écoute le 26 décembre – vous pouvez timeanddate.com et en savoir plus sur quand et où chercher l'éclipse.

Source de l'image: Koji Sasahara / AP / Shutterstock

