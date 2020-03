L’écran de l’iPhone X s’est fissuré? Il s’avère que vous n’avez pas à payer les prix OLED pour remplacer l’écran

iPhone X à gauche avec orig. Écran OLED, avec iFixit LCD à droite

iFixit propose des écrans OLED pour ceux qui souhaitent effectuer eux-mêmes les réparations. Ceux-ci coûtent environ 100 $ de moins que ce qu’Apple facture pour un remplacement d’écran officiel, mais maintenant, il a commencé à proposer le remplacement de l’écran LCD pour iPhone X, XS et XS Max. C’est un déclassement intéressant de l’OLED, mais certains sur un budget avec un intérêt de bricolage pourraient trouver que c’est une excellente option.

Les coûts de réparation d’écran d’Apple ont considérablement augmenté avec l’arrivée de l’iPhone X. À ce stade, il en coûte entre 279 $ et 329 $ pour obtenir une OLED sur les X, XS et 11 Pro.

Pour ceux qui ont un iPhone X, XS ou XS Max, il y a un nouveau choix d’iFixit, optez plutôt pour un écran LCD pour économiser de l’argent.

nous proposons désormais une option d’écran LCD pour l’iPhone X, XS et XS Max. Ces écrans LCD (et leurs kits de réparation) sont moins de la moitié du prix des modèles OLED que nous vendons. Ils sont un peu plus sombres (environ 50 nits), la résolution est un peu plus basse et les couleurs et le rapport de contraste ne seront pas tout à fait les mêmes.

Et voici l’argument de la société sur les raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être faire ces compromis:

Mais vous vous souvenez peut-être que jusqu’à il y a quelques années, la plupart des téléphones avaient des écrans LCD, y compris ceux que vous aimiez probablement. Apple est notamment resté avec des écrans LCD pendant que Samsung expérimentait les premiers OLED, et Apple utilise toujours des écrans LCD dans ses modèles iPhone 8 et XR.

En effet, c’est comme transformer votre X ou XS en XR, de toute façon en termes d’affichage. Les nouvelles options LCD d’iFixit coûtent 75 $ pour le X, 85 $ pour le XS, puis grimpent jusqu’à 165 $ pour le XS Max.

iFixit souligne «ces remplacements LCD sont testés à la main aux États-Unis selon nos normes de qualité rigoureuses, et nous les appuyons avec une garantie à vie.»

