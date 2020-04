l’écran de verrouillage arrive enfin sur Android

La plateforme de contenu en streaming Netflix a finalement décidé d’insérer le écran de verrouillage sur l’application Android pour donner aux utilisateurs la possibilité de ne pas diffuser le film ou la série télévisée.

Ce dernier est en fait l’une des choses les plus ennuyeuses qui puissent se produire lorsque vous regardez un nouveau contenu. Parlons des touches involontaires sur l’écran de l’appareil. Découvrons ensemble la nouvelle fonction.

Netflix insère l’écran de verrouillage sur Android

Le géant essaie de résoudre le problème ennuyeux que nous avons mentionné plus tôt, avec une solution très simple: le écran de verrouillage. L’idée est simple mais la mise en œuvre un peu moins, on ne peut qu’espérer qu’elle sera efficace. Très bientôt, lorsque nous touchons l’écran du téléphone mobile ou de la tablette pendant que nous regardons une série télévisée ou un film, nous n’aurons plus de soucis.

Netflix a en effet prévu un mode de déverrouillage spécifique, dû non seulement à un choix relatif à l’interface utilisateur mais également aux réelles possibilités d’action pour une application s’exécutant sur un smartphone. En théorie, en effet, aucune application ne peut verrouiller un écran, ce serait très dangereux et ouvrirait les portes même à d’éventuels virus.

La plateforme a prédit qu’avec le verrouillage de l’écran activé, à chaque pression sur l’écran, involontaire ou non, une icône apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran. Si l’utilisateur a accidentellement touché l’écran, il peut l’ignorer, s’il a volontairement touché l’écran pour interagir avec l’application, il peut à la place glisser cette icône et déverrouiller l’affichage. Selon les dernières rumeurs, cette fonctionnalité sera bientôt également disponible sur iOS.