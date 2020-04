l’écran de verrouillage ne provoquera plus de sauts accidentels

Netflix a lancé une nouvelle fonctionnalité qui pourrait être une aubaine pour ceux qui semblent malheureusement continuer à appuyer sur des boutons aléatoires de leurs téléphones. Les utilisateurs androïde commencera à voir une option appelée “Écran de verrouillage“En bas de l’interface de l’application, juste à côté d’Episodes, Audio et sous-titres et Ep. ensuite, c’est-à-dire les boutons qui apparaissent chaque fois que nous regardons quelque chose sur Netflix.

Netflix: l’écran de verrouillage semble aider les plus négligents

En appuyant sur Verrouiller l’écran, tous les autres boutons disparaissent de l’écran. Il n’y a plus de risque de jouer accidentellement le prochain épisode, de faire une pause ou de faire des aller-retour nonchalants. Les utilisateurs devront appuyez deux fois sur l’écran pour désactiver la fonction: la première touche fera apparaître “Déverrouiller les contrôles?”, tandis que la seconde touche les rendra disponibles pour réutilisation.

Selon 9to5Google, il s’agissait d’une mise à jour côté serveur pour Android, elle devrait donc être disponible pour la plupart, sinon la totalité, des utilisateurs. Cependant, il n’est pas tout à fait clair s’il sera également disponible pour i Appareils iOS.

Ce sont les dernières nouvelles de Netflix, ces derniers jours, il en a également publié d’autres nouvelles fonctionnalités. La nouveauté la plus importante est celle de verrouiller les comptes avec un code PIN et retirer des choix possibles dans le catalogue ceux qui ne conviennent pas aux enfants. Cette nouvelle fonctionnalité peut être considérée amélioration du filtre familial, les parents peuvent désormais choisir ce que leurs enfants peuvent voir ou non.