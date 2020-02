L’écran du Galaxy S20 Ultra est le meilleur du marché

L’écran du Galaxy S20 Ultra est un travail d’ingénierie exceptionnel, selon les tests effectués en laboratoire par DisplayMate. Nous ne sommes pas surpris par ces scores car les S20 nous ont déjà impressionnés dans leur présentation et, de plus, Samsung produit depuis des années pour son haut de gamme Galaxy S certains des meilleurs écrans disponibles sur les appareils mobiles.

DisplayMate est l’un des grands testeurs d’écran, respecté pour son indépendance et pour une batterie de tests très complets. Le spécialiste a donné à l’écran du Galaxy S20 Ultra un score maximum de A +, le diplôme le plus élevé décerné, Et dit qu’il a battu 12 records dans ses tests, y compris la luminosité maximale la plus élevée, le rapport de contraste le plus élevé et la réflectance d’écran la plus faible.

Compte tenu du fait que l’écran est, à notre avis, le composant principal de tout smartphone, l’évaluation de ce spécialiste est une garantie pour les utilisateurs qui envisagent d’acquérir la nouvelle série Samsung.

Écran Galaxy S20 Ultra

Taille: 6,9 pouces de diagonale

Type: OLED flexible

Résolution: 3200 x 1440 pixels (3K +)

Densité de pixels: 510 pixels par pouce

Rapport hauteur / largeur: 20: 9

Fréquence de mise à jour: 120 Hz

Au-delà des caractéristiques générales, les tests mettent en évidence des composants tels que le tableau des précision des couleurs. Il a été mesuré avec un spectroradiomètre, un instrument qui explore les différentes régions du spectre lumineux, fournissant des représentations simultanées de l’amplitude en fonction de la longueur d’onde du spectre.

Pour mesurer l’étalonnage de l’écran, ils ont utilisé un modèle de référence appelé 1976 CIE Uniform Chromaticity et, enfin, pratiquement parfait, le même que le Rapport de contraste «infini». Cela est dû au fonctionnement de la technologie OLED, qui peut désactiver des pixels individuels pour créer un pixel noir et cela signifie qu’il peut offrir des noirs parfaits avec une luminosité de 0 lux.

Parler de briller, l’écran du Galaxy S20 Ultra varie entre 823 nits et 1 342 nits, ce qui signifie une grande lisibilité même dans les conditions les plus sombres ou les plus lumineuses. C’est le plus élevé de ceux enregistrés par tout autre smartphone. À titre de référence, l’iPhone 11 est évalué avec une luminosité de 770 nits à 905 nits, et le OnePlus 7 Pro de 583 nits à 813 nits.

Les autres valeurs grattent à haute altitude selon les tests que vous pouvez voir dans ce lien. Samsung Display est le plus grand producteur de panneaux OLED et sa ligne mobile en profite.