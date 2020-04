L’écran OnePlus 8 rivalise avec le Samsung Galaxy S20 Ultra, selon DisplayMate

Les gammes OnePlus 7 et OnePlus 7T avaient certains des meilleurs écrans de smartphone de l’année dernière et il semble que la série OnePlus 8 pourrait les faire battre – et tous les autres téléphones -.

C’est basé sur des tests effectués par DisplayMate (un site Web de qualité d’affichage respecté qui approfondit les performances de l’écran du smartphone). Le site a annoncé que la série OnePlus 8 avait obtenu la note A + (la note la plus élevée possible).

Non seulement cela, il a également établi ou égalé plus de dix records de performances d’affichage de smartphone, y compris la précision des couleurs, le contraste de l’image, la luminosité de l’écran et la réflexion de l’écran, ainsi que le classement comme “ visuellement indiscernable de parfait ” dans quatre catégories.

Le meilleur des meilleurs?

Est-ce donc le meilleur affichage sur un smartphone? Eh bien, c’est un peu moins clair. Mis à part le fait qu’il ne s’agit que d’un seul site, il n’est pas clair si le OnePlus 8 bat le Samsung Galaxy S20 Ultra – qui atteint également un A + et a été classé comme “visuellement indiscernable de parfait” dans cinq catégories.

Le libellé de l’annonce de DisplayMate ne permet pas de savoir si la série OnePlus 8 possède réellement le meilleur écran, ou juste l’un des meilleurs.

Mais de toute façon, il semble que cela devrait être très impressionnant – et même le modèle haut de gamme coûtera probablement un peu moins cher que le Samsung Galaxy S20 Ultra.

Nous savons déjà que la série OnePlus 8 comprend un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz – un taux de rafraîchissement qui correspond à la gamme Galaxy S20 et qui dépasse le OnePlus 7T Pro, parmi la plupart des autres téléphones, donc il était toujours en forme pour avoir un bon affichage .

Nous ne pourrons pas juger de la qualité exacte tant que nous n’aurons pas testé l’un des téléphones, mais la gamme ayant été annoncée le 14 avril, vous pouvez vous y attendre avant trop longtemps.