L’écrivain X-Men répond à & # 039; Trop de X-Comics & # 039; Critique

Jonathan Hickman, l’homme responsable du courant X Men relance, a pris la parole pour défendre le nombre de bandes dessinées publiées. La relance de X-Men s’est avérée être un énorme succès, se traduisant par de fortes ventes. Octobre 2019 a livré le meilleur mois en trois ans pour le marché direct, avec les livres X-Men, Powers of X et House of X de Hickman, tous générant des ventes. Les 10 bandes dessinées les plus vendues de 2019 comprenaient trois X-books.

Et pourtant, Marvel Comics semble saboter sa propre réussite. Les X-books sont déjà expédiés en double ou triple chaque semaine; une semaine de décembre, pas moins de cinq numéros ont été publiés le même jour. Cela oblige effectivement les différents X-books à une “Survival of the Fittest” assez brutale, les lecteurs étant obligés de choisir les titres à suivre.

Jonathan Hickman, l’homme derrière la relance, a pris Twitter pour défendre la stratégie actuelle. “Le but du X-Office est de construire une ligne où chaque type de fan de X peut avoir un livre qu’il aime”, a-t-il expliqué. “On ne s’attendait jamais à ce que vous ayez à acheter” tous les livres “pour suivre. Ce ne sera jamais le cas. Oui, nous avons construit une ligne cohérente où tout est interconnecté, et oui, nous ferons des croisements X et X- tie-ins, mais ce sont l’exception et non la règle. ” De l’avis de Hickman, chaque lecteur devrait «acheter ce que vous aimez. N’achetez pas ce que vous n’aimez pas».

À première vue, Hickman a un argument convaincant. De plus, sa position est renforcée par le fait que la gamme X-Men a souvent été beaucoup plus grande qu’elle ne l’est actuellement. En réalité, cependant, il est impossible pour un lecteur de savoir quels livres il appréciera s’il ne reprend pas les deux premiers numéros de chaque titre. De plus, Hickman semble suggérer que chaque titre X a un public cible clairement défini, mais il n’est pas facile d’identifier exactement comment cela fonctionne. Cette idée a également des implications désagréables, étant donné l’annonce récente d’un titre X-Factor qui est inhabituellement diversifié; on dirait que c’est le livre pour les lecteurs qui se soucient de la diversité, permettant potentiellement au reste de la ligne de l’ignorer.

Pendant ce temps, Hickman semble ne pas comprendre entièrement pourquoi les lecteurs X-Men sont particulièrement perplexes face à la taille de la gamme actuelle. La vérité est que les lecteurs tentent toujours de comprendre le nouveau statu quo, et tout problème pourrait introduire un nouvel élément ou l’adapter d’une nouvelle manière. Excalibur réécrit l’histoire de la race mutante; Fallen Angels a introduit une force post-humaine qui, dans la plupart des délais, a finalement éteint les mutants et les humains; Les maraudeurs ont révélé que les X-Men s’étendent à de nouvelles nations mutantes en raison de la croissance démographique. Les X-books étant désormais étroitement liés, chacun de ces complots semble important et pourrait avoir des répercussions majeures à l’avenir. Ce n’est vraiment pas aussi facile que Hickman le laisse entendre.

