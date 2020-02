L’éditeur de GTA 6 laisse entendre que nous ne verrons pas le jeu de sitôt

Nous attendions avec impatience des nouvelles sur l’inévitable GTA 6, mais il semble que nous n’allons pas mettre la main sur un nouveau Grand Theft Auto de sitôt.

Lors d’un récent appel aux résultats, l’éditeur de Grand Theft Auto (et la société mère de Rockstar Games) Take-Two Interactive a qualifié le prochain calendrier de sortie de la société de “pipeline le plus robuste” de son histoire.

Cependant, bien que cela puisse enflammer l’excitation que nous verrons GTA 6 dans un proche avenir, ce pipeline s’étend apparemment sur plusieurs années et l’éditeur a souligné que cela ne signifie pas que nous verrons une version AAA chaque année.

“Cela dit, nous n’avons pas toujours été en mesure d’atteindre notre objectif d’avoir un calendrier de sortie de première ligne solide chaque année, même dans un passé récent”, a expliqué Strauss H. Zelnick, PDG de Take-Two, lors de l’appel.

“Étant donné que nous sommes une entreprise qui dépend de nos équipes créatives pour fabriquer des produits aussi parfaits que possible, nous devons être prêts à vivre avec les caprices des livraisons de produits. Et cela signifie, parfois, que nous aurons des années de première ligne minces Mais même au cours de ces années de première ligne, nous avons été en mesure d’obtenir de très bons résultats financiers. “

Ça pourrait être un moment

(Crédit d’image: Rockstar Games)

Les commentaires de Zelnick semblent suggérer que, même si le calendrier de sortie global de Take-Two comportera des jeux forts, ceux-ci ne seront pas nécessairement publiés chaque année. Il semble que certaines années seront plus calmes que d’autres pendant que les studios peaufineront leurs produits – et cette année pourrait être l’une d’entre elles.

Nous ne nous attendions pas à une sortie de GTA 6 en 2020, en particulier avec la sortie des consoles de nouvelle génération à la fin de l’année et Rockstar Games continue de miser sur le succès de GTA Online. Cependant, il est possible que nous entendions davantage parler de la prochaine RGT dans les prochains mois. Eh bien, nous espérons.

“Notre objectif est, évidemment – regardez, nous avons un aperçu de nombreuses années dans le futur, quel est le pipeline”, a déclaré le président de Take-Two, Karl Slatoff. “Et une chose que nous savons avec certitude, c’est que cela va changer. Et tout dans le pipeline ne verra pas le jour qui est actuellement dans le pipeline, et il y aura des choses qui ne sont pas dans le pipeline qui sortiront.

“Mais notre objectif est de partager autant d’informations que possible, pour vous donner un aperçu de ce que nous voyons, qui est un pipeline pluriannuel. Et quand exactement nous le ferons, vous devrez attendre et voir, mais vraiment, il le fera être dans les prochains mois, et quand cette information arrivera, vous le saurez. “