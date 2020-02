L’éditeur de photos de chambre noire pour iPhone et iPad passe un abonnement, ajoute un filigrane et de nouvelles icônes

Darkroom est une application d’édition de photos populaire pour iPhone et iPad avec une suite de fonctionnalités puissantes, telles que la prise en charge RAW et l’édition Portrait. Dans une mise à jour d’aujourd’hui, Darkroom a ajouté une paire de nouvelles fonctionnalités, mais a également changé son modèle commercial.

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, Darkroom pour iPhone et iPad est désormais une application par abonnement. L’essentiel à noter ici, cependant, est que cela n’affecte que les nouveaux utilisateurs de Darkroom. Quiconque a déjà payé pour Darkroom aura «accès à toutes les fonctionnalités premium dès aujourd’hui».

À partir d’aujourd’hui, toute personne ayant payé quelque chose avant cette version aura accès gratuitement à toutes nos fonctionnalités premium. Pour être clair, même si vous n’avez acheté qu’un seul ensemble de filtres il y a 4 ans, vous aurez désormais accès à tous les filtres et à tous les outils! Nous faisons cela pour honorer l’engagement que nous avons pris envers vous lorsque vous nous avez soutenu avant ce changement.

Pour les nouveaux utilisateurs, Darkroom coûtera 3,99 $ par mois ou 19,99 $ par an. Et il y a toujours une option d’achat unique à 49,99 $. Darkroom espère qu’un passage à un modèle commercial d’abonnement augmentera ses revenus et élargira ainsi le développement de l’application.

Toujours avec la mise à jour d’aujourd’hui, Darkroom ajoute deux nouvelles fonctionnalités: la prise en charge du filigrane ainsi que des icônes d’applications personnalisées et un nouveau résumé d’exportation:

Filigrane vos photos

Le filigrane de Darkroom est un outil de filigrane complet qui vous permet de définir un filigrane de texte ou d’image et de contrôler sa taille, son emplacement, son opacité et même sa police de caractères.

Personnalisez l’icône de votre application

Nous avons ajouté les icônes d’application pour toutes nos versions précédentes, alors profitez de l’icône Neon que vous avez tant aimée!

Oui, nous avons même ajouté notre icône de build de développement interne, que nous avons publiquement accidentellement publiée

Enfin, nous avons ajouté 4 nouvelles variations pour que vous puissiez tous jouer avec, nous sommes de grands fans de la Vintage.

Résumé de l’exportation

Vous pouvez maintenant voir un bref résumé de vos options les plus importantes lors de l’exportation d’une photo, telles que le type et la qualité du fichier d’exportation, la protection des métadonnées de filigrane ou de copyright, etc.

La dernière version de Darkroom est maintenant disponible sur l’App Store.

