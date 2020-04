L’éditeur de Sports Illustrated, Maven, dénonce «l’attitude de moi d’abord» dans le licenciement du célèbre journaliste de football Grant Wahl – .

L’écrivain de football Sports Illustrated Grant Wahl, à gauche, interviewe le commissaire de la MLS Don Garber au SXSW 2017 à Austin. (Photo de fichier .)

L’éditeur de Sports Illustrated, Maven, a licencié le plus grand journaliste de football, Grant Wahl, pour sa critique de la façon dont l’entreprise a géré les suppressions d’emplois et les réductions de salaire au milieu de l’épidémie de COVID-19, selon une note interne obtenue par ..

Wahl, un vétéran de Sports Illustrated de 24 ans, a déclaré qu’il avait été licencié vendredi “sans indemnité”, déclenchant une vague de réactions en ligne de collègues de l’industrie.

Une telle attitude avant tout ne fait pas partie de la tradition et de la culture que Maven s’est engagée à maintenir.

Maven, la société de médias basée à Seattle qui a acheté les droits de publication de Sports Illustrated l’année dernière, a annoncé le 30 mars qu’elle supprimerait 9% de son personnel en raison de l’impact de la nouvelle crise des coronavirus. Les journalistes de Sports Illustrated ont représenté 6% de la réduction globale des coûts.

Dans la lettre envoyée vendredi au personnel, le PDG de Maven, James Heckman, a déclaré que Wahl avait «trompé» les plaintes concernant une réduction de salaire. Heckman a écrit que Wahl “avait fait plus de 350 000 $ l’année dernière pour écrire rarement des histoires qui généraient peu d’audience ou de revenus significatifs.”

“Se plaindre d’une réduction de salaire personnelle alors que 31 autres personnes venaient de perdre leur emploi est incompréhensible à la lumière des sacrifices consentis par d’autres pour limiter les licenciements et maintenir des salaires décents pour notre personnel”, a écrit Heckman. «Une telle attitude avant tout ne fait pas partie de la tradition et de la culture que Maven s’est engagée à maintenir.

“En conséquence, nous avons décidé de consacrer ce qui aurait été le salaire de cette personne à des indemnités de licenciement et à des prestations de santé supplémentaires pour les personnes licenciées qui en ont le plus besoin.”

Heckman n’identifie pas Wahl par son nom dans le mémo, que vous pouvez lire en entier ci-dessous.

Wahl a critiqué Maven plus tôt cette semaine pour la façon dont il gérait les coupes. “Heureux d’avoir un emploi, mais les personnes qui ont été licenciées de SI cette semaine ont au moins obtenu une bonne indemnité de licenciement”, a-t-il écrit dans un post Instagram supprimé depuis. “Si nous sommes licenciés le 1er juillet, nous n’obtenons absolument rien.”

Wahl a ajouté que son salaire avait baissé de 30% et Maven «essayait de rendre cela permanent au-delà de la pandémie, ce qui est honteux». «Qui profiterait d’une pandémie pour réduire définitivement le salaire d’une personne au-delà de cette pandémie? Maven et James Heckman le feraient », a ajouté Wahl dans son article sur les réseaux sociaux.

Nous avons contacté Wahl pour plus de détails et mettrons à jour ce message lorsque nous vous répondrons. Mise à jour: Voici un tweet de Wahl:

1) J’ai dit à Maven que j’allais bien prendre une réduction de salaire de 30% pendant la pandémie. Mais il était honteux d’essayer de faire passer une réduction permanente de 30% au-delà de la pandémie.

2) Mon salaire de base était bien inférieur à cela, mais j’ai reçu une prime parce que mes patrons m’ont dit que mon travail était très bon.

3) J’écris fréquemment. https://t.co/Q5BvV2CTeg

– Grant Wahl (@GrantWahl) 10 avril 2020

Mise à jour: Voici une déclaration du syndicat Sports Illustrated. «Nous exprimons notre solidarité avec Grant Wahl», indique la lettre. “Nous sommes non seulement déçus par la décision de licencier notre collègue bien-aimé, le plus grand écrivain de football du pays, mais aussi consternés par la façon dont cela a été annoncé …”

Notre déclaration sur les événements d’aujourd’hui et ceux des derniers mois: pic.twitter.com/dDV3LAmsqX

– Sports Illustrated Union (@si_union) 11 avril 2020

Wahl est un journaliste de football de longue date, couvrant plusieurs événements de la Coupe du monde, des Jeux olympiques et d’autres événements sportifs de haut niveau. Il est l’auteur du best-seller du New York Times «The Beckham Experiment». L’épouse de Wahl est Celine Gounder, diplômée de l’Université de Washington et spécialiste des maladies infectieuses à la NYU’s School of Medicine.

En plus de Grant étant bon / populaire dans son travail et très gentil, pour eux de le faire au milieu d’une pandémie où la femme de Grant est soumis à un stress immense en tant qu’expert en maladies infectieuses de premier plan est tellement au-delà du dégoût. Considérez que mon abonnement a été annulé, vous Maven, connards. https://t.co/Ha5PbxMwyt

– Andy Glockner (@AndyGlockner) 10 avril 2020

Les écrits et les reportages de Grant Wahl ont aidé une génération de lecteurs américains à mieux comprendre le football dans notre pays. Il règne. Il ne méritait certainement pas cela. https://t.co/Gv1j1CcLln

– Kevin Clark (@bykevinclark) 10 avril 2020

. @ MavenCoalition a systématiquement détruit ce qui était autrefois l’étalon-or du journalisme sportif et c’est incroyablement déprimant. https://t.co/5vOXL2Q2dE

– Jason Kersey (@jasonkersey) 10 avril 2020

Un tweet sérieux pendant un moment: ce qui s’est passé à SI est une tragédie absolue, et la façon dont ils traitent les employés, y compris Grant, est une connerie totale qui ne devrait même pas être légale à distance. https://t.co/EI2h0of4l2

– Chris Jones (@EnswellJones) 10 avril 2020

Maven a été lancé en 2017 et a acheté l’année dernière les droits de publication de Sports Illustrated à Authentic Brands Group, qui venait de racheter Sports Illustrated à Meredith. Maven, qui est cotée en bourse, a levé 20 millions de dollars en octobre.

Maven a fait la une des journaux à la suite de licenciements chez Sports Illustrated l’automne dernier, qui ont attiré les critiques d’employés et de syndicats, dont le LA Times Guild et le NewsGuild de New York.

Maven prévoyait auparavant d’avoir 200 sites Web spécifiques aux équipes sous Sports Illustrated et 60 «partenariats de journalistes financiers» au sein de TheStreet, qu’elle a acquis l’année dernière. Il possède également Say Media et Hubpages, entre autres sites Web de contenu sur divers sujets.

La société est dirigée par Heckman, le fondateur de Rivals.com et un ancien cadre de Yahoo. Il a aidé Rivals.com à collecter 70 millions de dollars de capital-risque, mais le site a heurté un mur pendant la crise du point-com et a finalement été vendu à une société du Tennessee, qui a ensuite été vendu à Yahoo en 2007 pour un prix d’achat déclaré de 100 millions de dollars.

«Notre plan budgétaire révisé est anticipatif et devance la courbe de manière chirurgicale», a écrit Heckman dans une lettre adressée au personnel le mois dernier. «Nous souhaitons pouvoir changer les circonstances, mais nous sommes désormais positionnés – avec une équipe talentueuse et expérimentée, des sources de revenus diversifiées et une puissante plateforme commerciale – pour surmonter la tempête COVID-19 en cours et aider les sociétés de médias indépendantes qui ne le sont pas.»

Voici le mémo complet envoyé au personnel de Maven vendredi:

À tous les employés:

Dans un esprit de transparence, nous avons voulu toucher tout le monde au sujet d’un licenciement qui a eu lieu ce matin et qui sera sans aucun doute une source de pudeur unilatérale dans les jours à venir. Nous avons donc pensé qu’il était préférable d’exposer les faits pour éviter toute confusion.

Dans le cadre de la stratégie de maîtrise des coûts à multiples facettes que nous avons dévoilée la semaine dernière face à la baisse des revenus publicitaires due aux coronavirus, une réduction de 4 millions de dollars de la rémunération a été adoptée par les hauts dirigeants et les membres à haut salaire de notre équipe. Cette décision a permis de limiter les licenciements à 9% de nos effectifs et nous pensons avoir sauvé au moins 30 emplois.

Chaque membre du personnel supérieur s’est porté volontaire pour mettre en péril son avenir personnel, pour sauver des emplois et assurer des salaires stables à ceux qui gagnaient moins. Tout le monde, bien sûr, mais une seule personne. Cette personne a gagné plus de 350 000 $ l’an dernier pour écrire rarement des histoires qui ont généré peu d’audience ou de revenus significatifs. Pourtant, il a trompé qu’il trouvait honteux qu’on lui demande de participer à l’aide à ses collègues. Se plaindre d’une réduction de salaire personnelle alors que 31 autres personnes venaient de perdre leur emploi est incompréhensible à la lumière des sacrifices consentis par d’autres pour limiter les licenciements et maintenir des salaires décents pour notre personnel. Une telle attitude avant tout ne fait pas partie de la tradition et de la culture que Maven s’est engagée à maintenir.

En conséquence, nous avons décidé de consacrer ce qui aurait été le salaire de cette personne à des indemnités de licenciement et à des prestations de santé supplémentaires pour les personnes licenciées qui en ont le plus besoin.

À cette fin, nous voulons souligner que nos cœurs vont à ceux qui ont perdu leur emploi la semaine dernière. Nos démarches n’étaient pas une réflexion sur leur talent ou leur valeur mais un signe de ces temps incertains.

Merci pour votre engagement, votre empathie et votre ingéniosité alors que nous naviguons à la fois dans la vie en cas de pandémie et dans notre industrie des médias en évolution rapide.

James Heckman