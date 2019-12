L'éditeur japonais d'Iconoclasts déclare que les développeurs sont "libres de reconsidérer les contrats" après une controverse

Après le retrait rapide du PDG de Dangen Entertainment, Ben Judd, l'éditeur indépendant japonais offre désormais à ses développeurs la possibilité de reconsidérer leurs contrats avec la société. Dan Stern, l'actuel PDG de Dangen, a déclaré dans un communiqué que "tous les développeurs seront libres de reconsidérer les contrats et de décider s'ils souhaitent ou non continuer à travailler avec Dangen sous sa nouvelle direction". Selon Stern, Dangen a contacté ses développeurs – y compris ceux qui travaillent sur Devil Engine et Fight Knight – et espère résoudre ces problèmes le plus rapidement possible.

Cette nouvelle fait suite à l'entrée de Stern dans la peau de Ben Judd en tant que PDG au début du mois. Judd, qui a cofondé Dangen en 2017, a été accusé de mauvaise gestion et de harcèlement sexuel par plusieurs personnes qui ont travaillé avec lui dans le passé. Ces allégations ont conduit Judd à démissionner de son poste de PDG, déclarant dans un communiqué: "Dans un avenir prévisible, je me concentrerai sur la résolution de certains des problèmes qui se sont révélés ainsi que sur le temps passé avec ma famille. Ils croient en moi et Je veux travailler dur pour grandir d'une manière qui justifie cette foi. Je suis vraiment désolé. "

En ce qui concerne les studios travaillant sur Devil Engine et Fight Knight, Stern a déclaré qu'il "avait contacté (ces) développeurs avec un chemin clair vers une séparation mutuellement convenue". Il a également précisé que si un studio souhaite se séparer de l'éditeur, tous les supports marketing de Dangen seront supprimés de ces projets, la propriété des pages du magasin sera restituée aux développeurs et les paiements finaux (en particulier à l'équipe Devil Engine) sera résolu lorsque les factures seront reçues.

Dangen Entertainment est l'éditeur de nombreux jeux indépendants, dont le combattant 2D Pocket Rumble, le jeu de plateforme d'action Momodora: Reverie Under the Moonlight, le prochain beat-em-up The TakeOver, et plus encore. La société est peut-être mieux connue pour les iconoclastes d'action et de réflexion indépendants acclamés par la critique 2018, qui ont reçu un 9/10 dans notre revue.

Iconoclasts est publié par Dangen spécifiquement au Japon et, à ce titre, sert de distributeur régional. Le jeu est publié par Bifrost Entertainment dans d'autres territoires.