L’effet 2038, UNIX et les origines de l’informatique

Dans le film de 1986 Maximum Overdrive, le seul réalisé par Stephen King et qui en Espagne s’appelait La Rébellion des Machines, comme son titre en espagnol dit, la technologie prend vie et a décidé d’attaquer les êtres humains. Ce fantaisie apocalyptique Il a été répété maintes et maintes fois dans les films et à la télévision, la littérature, la bande dessinée ou les jeux vidéo.

Et c’est que l’être humain a toujours inquiet que la technologie échoue et les terribles conséquences qu’elle peut entraîner dans une société où elle nous fournit de l’électricité, contrôle le trafic terrestre, maritime et aérien, gère les communications et nous aide même à vivre, dans le cas des machines hospitalières. Un autre excellent exemple est RoboCop de 1987, réalisé par Paul Verhoeven, et dans lequel nous voyons les dommages que la technologie peut causer en cas d’échec dans une scène déjà mythique avec le robot de police autonome ED-209.

Nous avons tous ce fantasme ou cette préoccupation incorporés comme mème, comme dirait le biologiste Richard Dawkins, et que nous avons été transmis de génération en génération par la fiction ou l’échange culturel. Il n’est donc pas étonnant qu’à l’approche de l’an 2000, le médias mondiaux ils commenceront à sonner les cloches de l’Apocalypse, avertissant des dangers que la nouvelle découverte représenterait pour beaucoup Effet 2000. Les centrales électriques cesseraient de fonctionner, les machines hospitalières tomberaient en panne et des millions de patients assistés mourraient, les ordinateurs et les banques de Wall Street dans le monde donneraient des erreurs et nos comptes bancaires pourraient devenir nuls.

L’avenir est là

Des histoires comme celles-ci, d’autres plus douces et encore plus exagérées, ont inondé la presse de l’époque avant quelque chose qui soit ils ne savaient pas, soit ils ne comprenaient pas du tout, une simple erreur logicielle du fait de ne pas anticiper que nous atteindrons tôt ou tard l’an 2000 et au-delà pour autant que cela puisse paraître.

Pour des économies de mémoire ou personnalisées, le stockage des dates sur n’importe quelle machine a été fait avec deux chiffres, comme nous l’étions au XXe siècle. Le problème était, que se passerait-il quand l’année est passée de 99 à 00? Les machines croiraient-elles qu’elles étaient en 1900? Les programmeurs et ingénieurs du monde entier ont fait leur travail et les conséquences dévastatrices qui avaient été prédites ne l’ont pas été, bien qu’il y ait eu un problème plutôt anecdotique pour un autre article.

Après vingt ans de Effet 2000 ou Y2K, la question que nous devons nous poser est de savoir si la même chose se produira avec celle connue sous le nom de problème 2038 ou Effet 2038. Les médias et les réseaux sociaux vont-ils sonner l’alarme? Ou la technologie a-t-elle suffisamment évolué pour surmonter cette erreur d’héritage technologique des années 70 du siècle dernier?

L’effet 2038

Ce qu’on appelle problème de l’année 2038, effet 2038 ou Y2K38, est une erreur logicielle similaire à ce qui était connu sous le nom d’effet 2000. À cette occasion, elle affecte également la manière dont la technologie numérique enregistre et stocke les informations relatives au temps, et plus spécifiquement avec le système POSIX, une norme mondialement acceptée qui trouve son origine dans UNIX, le système d’exploitation développé en 1969 par Dennis Ritchie, Ken Thompson et Douglas McIlroy, entre autres.

Plus précisément, ce système POSIX compte le temps d’une manière curieuse: compter les secondes écoulées après le 1er janvier 1970. Cette façon de compter le temps affecte une grande partie des logiciels modernes car, au-delà d’UNIX, il il est utilisé dans les programmes et les systèmes d’exploitation développés avec le langage de programmation C, également créé par Dennis Richie, l’un des parents d’UNIX.

Et quel est le problème? Dans Architectures 32 bits, le plus populaire des dernières décennies, le calcul du temps suivant le système POSIX a une limitation, et il ne peut pas compter au-delà d’une date spécifique, 3 h 14 min 07 s UTC le 19 janvier 2038. Une fois le Le minuteur de tout logiciel qui utilise ce système atteint le dernier chiffre qu’il peut représenter, il reviendra au début, ce qui impliquera retour au 1er janvier 1970. Comme je l’ai dit, un problème similaire à l’effet de 2000.

Les 64 bits à la rescousse

Fait intéressant, bien que d’une part, il avertisse du danger de l’effet 2038 et qu’il pourrait être pire que l’effet 2000, il s’avère que l’évolution naturelle de la technologie entraîne une résolution partielle du problème. Et sûrement l’ordinateur, smartphone ou tablette avec lequel vous lisez cet article, utilisez un Processeur 64 bits, supérieur à l’architecture 32 bits à l’origine du problème de 2038.

Les architectures 64 bits et, par conséquent, la Logiciel programmé 64 bits des systèmes d’exploitation et logiciels actuels ont la capacité de traiter des valeurs beaucoup plus élevées, de sorte que le problème de l’année 2038 n’est plus tel dans ces technologies.

Mais, bien sûr, l’architecture 64 bits n’est pas aussi répandue que nous pourrions l’imaginer. Pas seulement dans l’informatique domestique. Les industries ou les entreprises du monde entier utilisent des systèmes embarqués 32 bits, et qu’en est-il d’Internet. À titre d’exemple des conséquences de l’effet 2038, en 2014, des médias comme la BBC elle-même ont fait écho à un fait curieux: le compteur de visionneuses YouTube La vidéo Gangnam Style de PSY avait “cassé” en dépassant le chiffre magique de 2 147 483 647, qui s’avère être la valeur maximale que l’architecture 32 bits peut compter.

Pour l’utilisateur moyen, l’effet 2038 peut avoir des conséquences si, le moment venu, vous utilisez toujours un logiciel aussi ancien que les versions précédentes Android 5 (2014), iOS 7 (2013), Windows XP (2005) ou macOS 10.7 (2010). Et en Linux, depuis 2016, le problème est plus que résolu dans votre noyau. Quoi qu’il en soit, tout indique que les appareils qui utilisent ces versions logicielles auront été remplacés par des appareils 64 bits plus tôt que tard.

Concernant les systèmes UNIX qui gèrent le serveurs web de millions de pages et de services Internet, ils sont encore à temps pour être remplacés, mais plus de 70% d’entre eux emploient UNIX ou dérivés contre 29% qui utilisent Windows, selon les données de W3Techs en janvier 2020, il y a beaucoup de travail à faire. Heureusement, si nous regardons les petits caractères de ces 70%, 48% utilisent Linux, qui, dans ses versions post-2016, est prêt à faire face à 2038.

Une autre section qui mérite attention est la systèmes embarqués, difficiles à mettre à jour car ils fonctionnent en permanence et régissent des infrastructures délicates telles que les centrales électriques, l’approvisionnement en gaz ou en eau, les transports …

Comme pour l’effet 2000, le temps nous dira dans quelle mesure l’alarmisme est justifié et comment cela affectera-t-il 2038 à la technologie qui fonctionne à l’époque. Et avec un peu de chance, nous en serons tous témoins.