L’effluent d’eau propre de l’Université de Washington, Membrion, lève 6 millions de dollars – .

Membranes à base de gel de silice Membrion. (Photo Membrion)

Une startup de Seattle qui souhaite améliorer l’accès à l’eau douce vient de lever 6 millions de dollars de nouveaux financements.

Membrion fabrique des membranes qui sont des composants essentiels dans les machines qui transforment certains types d’eau salée, tels que les aquifères souterrains et les estuaires, en eau douce. Membrion affirme que ses membranes réduisent d’environ 30% le coût de filtrage de la soi-disant «eau saumâtre», ce qui rend plus réalisable un processus auparavant peu abordable.

Membrion utilise un matériau en gel de silice, qui se trouve «généralement dans les petits paquets de vos chaussures et de la viande de boeuf séchée pour fabriquer des membranes performantes, mais à moindre coût, qui sont nécessaires dans une variété d’industries», a déclaré Greg Newbloom, PDG de Membrion, à .. Il a comparé la technologie à un filtre à café conçu pour les molécules.

Membrion, qui compte neuf employés à temps plein et deux à temps partiel, utilisera l’argent pour continuer à commercialiser le produit et construire une usine de fabrication à Seattle. L’entreprise a des clients payants, mais Newbloom a refusé de les nommer.

“Avec ce financement, nous sommes ravis de passer du laboratoire à la production commerciale, de développer une nouvelle usine de fabrication et d’accélérer la production pour les clients”, a déclaré Newbloom.

À l’heure actuelle, Membrion se concentre sur le marché du dessalement par «inversion d’électrodialyse», où des sociétés comme General Electric et d’autres tentent de créer plus d’eau douce avec des pénuries potentielles imminentes. Les membranes de l’entreprise peuvent également purifier les produits pharmaceutiques, les eaux usées et d’autres types de liquides.

La startup a quitté l’Université de Washington en 2016, et depuis lors, elle a levé 7,4 millions de dollars en capitaux propres au cours de sa vie et a reçu 2,1 millions de dollars supplémentaires en subventions. Ses bailleurs de fonds sont UW, Amazon, la National Science Foundation et le Murdock Charitable Trust.

Bellingham Angel Investors a dirigé la série A, qui comprenait la participation de nouveaux investisseurs WRF Capital et SeaChange Fund et des investisseurs existants.

Newbloom a été professeur à UW pendant près de quatre ans, se terminant à l’été 2018. Il a également co-fondé une autre startup de la région de Seattle: PolyDrop, qui transforme des revêtements réguliers comme la peinture en substances conductrices.

Le président John Plaza a fondé et dirigé une startup de biodiesel appelée Imperium Renewables. Le chef de l’exploitation de Membrion, Phillip Pickett, a plus de 25 ans d’expérience dans les startups énergétiques.

Newbloom a déclaré que la société était née d’un désir de réduire le coût des énergies renouvelables et de l’eau propre. Les membranes existantes, a déclaré Newbloom, étaient trop chères avec des performances limitées.

«Membrion a commencé lorsque nous avons réalisé que nous avions créé quelque chose qui pourrait considérablement accélérer l’accès à ces ressources essentielles tout en faisant de l’argent», a déclaré Newbloom. “À ce moment-là, c’était une trop belle occasion de laisser passer.”