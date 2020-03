Left 4 Dead 3 n’était qu’une expérience, selon Valve

Nous avons récemment vu que HTC a osé confirmer, d’une manière particulière, l’existence de Left 4 Dead 3, ce que Valve a rapidement nié. La joie n’a pas duré longtemps, mais Chris Remo et Robin Walker, de Valve, ont confirmé que le jeu était bien en cours de développement et qu’ils y avaient beaucoup travaillé.

Que s’est-il passé alors? C’est une excellente question, et la réponse est aussi simple que triste, que ils n’ont pas atteint le niveau de qualité qu’ils attendaient et ils ont profité de ce qu’ils avaient avancé pour transformer la base de Left 4 Dead 3 en une expérience avec lequel travailler pour améliorer Source Engine 2, le moteur graphique qui a donné vie à Half-Life: Alyx.

Nous parlons de Left 4 Dead 3 depuis des années, en fait, en 2013, des références à ce jeu ont été trouvées dans les bases de données Valve, donc ce n’est pas un projet qui a commencé il y a quelques mois, et il n’y a pas deux ans non plus. Il est dans les stands depuis plus longtemps, bien qu’il soit clair qu’il a pris plusieurs tours et qu’il n’entre pas, pour le moment, dans les plans de Valve.

Left 4 Dead 3 pourrait devenir un jeu de nouvelle génération

Le Source Engine 2 est un moteur graphique plein de possibilités, et après avoir vu Half-Life: Alyx, je suis clair que se concentre davantage sur la prochaine génération de consoles que l’actuel. En d’autres termes, je ne pense pas que la PS4 et la Xbox One soient capables de déplacer un jeu triple A basé sur ledit moteur, encore moins s’il se concentre sur la réalité virtuelle.

Bien que Valve n’ait pas précisé ce qu’il voulait dire quand il a répété tant de fois qu’ils n’avaient pas atteint la qualité attendue avec des jeux comme Left 4 Dead 3 et Half-Life 3, je pense toujours que limitations matérielles que les consoles présentes peuvent avoir eu beaucoup à faire.

Le fait qu’au final l’entreprise ait été encouragée à lancer Half-Life: Alyx c’est un bon symptôme, signifie que Valve n’a pas oublié comment faire des jeux de qualité, et indique en même temps qu’ils préparent le terrain pour relancer leurs franchises les plus appréciées.

Je pense que si Half-Life: Alyx connaît le succès escompté, Valve finira par sortir plus de jeux sur les consoles de nouvelle génération, et évidemment sur PC également. La qualité graphique présentée par la nouvelle aventure Alyx est impressionnantee, en fait, nous n’avons encore rien vu de tel dans un titre de réalité virtuelle, et cela nous invite à rêver de ce que Valve pourrait faire en apportant Left 4 Dead 3 et Half-Life 3 à Source Engine 2.

Valve va à son rythme, mais pourquoi?

Eh bien principalement parce que cela ne dépend pas du développement et de la vente de leurs jeux. Sa principale source de revenus est sur Steam, la célèbre plateforme de distribution de jeux vidéo numériques qui, comme nous le savons, est devenue “le grand amour” de nombreux joueurs sur PC, bien que d’autres se soient davantage tournés vers Epic Games Store.

Mis à part les controverses, il y a la clé, pourquoi Valve peut se permettre de passer des années sans lancer un jeu, oublier ses franchises les plus importantes et réaliser des développements comme une expérience qui sera ensuite abandonnée. Cela peut sembler une perte de temps et de ressources, mais en réalité ce n’est pas le cas, en fait je suis sûr que Half-Life: Alyx a été rendu possible par la phase expérimentale de Left 4 Dead 3.

Si vous êtes un fan des franchises Valve, soyez patient, il y a encore longtemps pour nous de voir Left 4 Dead 3 et Half-Life 3, bien qu’après la sortie de Half-Life: Alyx vous avez des raisons de penser positif.