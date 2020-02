L’égalité des femmes dans la technologie parle de technologie

Il aurait pu être soumis au Mobile World Congress pendant une autre année, mais la crise des coronavirus dans le monde a bouleversé tout l’écosystème. Women in Mobile, désormais convertie en WIM, a été nommée chaque année pour réunir les nombreuses femmes du secteur de la technologie et de la gestion d’entreprise de l’écosystème.

Née il y a six ans précisément dans le cadre de la célébration de la CMM, à laquelle ils ont réalisé qu’il n’y avait pas de femmes sur la scène du plus grand congrès technologique du monde, l’idée du WIM n’était pas de parler d’égalité – pour cela il y en avait d’autres endroits – si vous ne mettez pas les femmes à parler de la technologie dans un endroit sûr. C’est en fait sa formule pour atteindre cet objectif ambitieux. Cela et l’idée de créer une communauté, à la demande des femmes du secteur, pour atteindre un élan commun.

Depuis, la présence des femmes dans ces types d’événements est passée de 5% à 30%, dont 16% ont une position technologique et seulement 9% ont une position managériale au sein de l’écosystème. De meilleurs chiffres, qui n’éloignent déjà les femmes que des postes d’hôtesse, mais pas celles souhaitées.

C’est avec ces données que WIM a décidé de changer de stratégie. “Nous nous concentrons sur le côté de la gestion, car il y a très peu de femmes dans les postes de direction. Nous travaillons depuis de nombreuses années et par le bas, nous pouvons faire pression, mais la décision est en place. Si nous voulons changer le statu quo, nous devons nous concentrer sur le pouvoir. pour le forcer d’une manière ou d’une autre », explique Vanessa Estorach, fondatrice de Women in Mobile à Hipertextual. Et du point de vue de l’égalité parce que, de sa position, les hommes doivent aussi être dans le projet. “Notre message est” s’il vous plaît, messieurs, venez voir des femmes qui parlent de technologie “, expliquent-ils,” car c’est ce que nous faisons le mieux. “

Ils comprennent que des organisations comme la GSMA ont évolué avec la célébration d’événements tels que Women in Tech – qui pour cette année allait changer leur célébration pour l’une des journées avec plus de capacité -, donc ils “ont une vision positive” du changement. Une évolution qui commence par la création de référents. “Le fait qu’il y ait des femmes référentes sur scène pour inspirer d’autres femmes et jeunes qui peuvent leur ressembler est très important, car même si elles ne sortent pas tellement dans les médias, il faut leur enseigner qu’elles sont là”, ajoute Vanessa. Au fil du temps, l’organisation de réunions de femmes spécialisées dans différents domaines a réalisé que la recherche de références devient plus facile, ajoute Sonia Casado également de WIM.

Non seulement pour l’intégration des femmes dans un monde entièrement masculin, mais aussi pour donner une vision diversifiée à la technologie elle-même. Parce qu’il ne s’agit pas seulement des femmes, “aussi du genre, de la culture, cela inclut tout et nous aide à ne pas avoir une société partiale”. Parce qu’il existe de nombreux exemples, depuis Google Photos qui associe la population noire aux gorilles, à l’algorithme qui n’a pas de langage inclusif simplement parce que la main qui l’a programmée n’a pas eu un point de vue global.

Et pourtant, les problèmes sont toujours là. Parce que bien que les hommes qui ont refusé de comparaître sur des panels qui ne respectent pas les minimums de parité connaissent les locuteurs, ils sont toujours confrontés à des situations dans lesquelles ils discutent de la nécessité de placer des femmes sur leurs panels. “C’est très évident, si nous ne faisons rien pour changer la situation, cela ne changera pas parce que oui. Nous avons vu une évolution très positive, mais parce que nous avons fait un effort. Inclure des minimums est quelque chose de très nécessaire et obligatoire”, fait valoir Vanessa, “que cela Dans quelques années, soyez naturel. “

En fait, ce débat se déroule depuis des années. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le genre en 2007, les doutes quant à la faisabilité de la mise en œuvre de certains des principes de ce règlement continuent de poser des problèmes. Outre la conciliation du travail ou l’envisagement de programmes d’égalité pour les fonctionnaires, l’un des points les plus controversés est celui des quotas sur les listes électorales – même avec les reproches de certains partis – et l’obligation d’établir des plans d’égalité pour les entreprises de 200 travailleurs, s’adressant au niveau privé.

Et tandis que ce naturel arrive, pour lequel ils ne veulent pas fixer de date à court terme “parce que nous devons toujours voir des listes de femmes d’affaires de haut niveau au lieu de personnes de haut niveau”, elles continuent de travailler activement. “Les statistiques disent que jusqu’à plus de 100 ans, au fur et à mesure, les choses ne changeront pas, il faut donc accélérer le rythme”, analyse Vanessa. Si nous regardons le monde des femmes managers, ajoute Sonia, “Nous pouvons mettre plus de 200 ans à y parvenir”.

